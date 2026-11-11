Une transition à l'assemblée populaire nationale

L'ancien maire et élu actuel sur la liste du FLN à l'APC de Béjaïa, Abdelhamid Merouani, prendra la relève du député Driss Abderahmane. Ce changement intervient suite à la démission de ce dernier de l'Assemblée Populaire Nationale (APN). Cette évolution marque un tournant dans la représentation de Béjaïa à l'assemblée nationale.

Le classement aux dernières élections législatives

Abdelhamid Merouani avait été classé en troisième position sur la liste du FLN lors des dernières élections législatives à Béjaïa. Son parti a obtenu deux sièges sur douze, manquant de peu un mandat parlementaire complet. Cette position initiale explique son entrée en fonction suite à la démission d’un représentant élu.

La cérémonie d'installation

La cérémonie officielle de l'installation de Abdelhamid Merouani aura lieu aujourd'hui. Elle s'inscrit dans le cadre de la session dédiée à l'élection d'un nouveau président de l'APN. Cette élection a été convoquée suite à la démission forcée de Mouad Bouchareb, créant un vide à la tête de l'assemblée.

Un rôle précédent à l'apc de béjaïa

Il est à noter que Merouani avait été désigné la semaine dernière comme président de la commission des finances de l'APC de Béjaïa. Cette expérience administrative préalable lui confère une certaine expertise et expérience en matière de gestion financière, ce qui pourrait être bénéfique dans son nouveau rôle de député.

Contexte de la démission de driss abderahmane

Les raisons précises de la démission du député Driss Abderahmane n'ont pas été clairement spécifiées. Néanmoins, son départ ouvre la voie à l'entrée en fonction de Abdelhamid Merouani, qui avait déjà été désigné comme son successeur potentiel sur la liste du FLN.

Implications pour la représentation de béjaïa

L'arrivée de Abdelhamid Merouani à l'APN modifie donc la composition de la délégation de Béjaïa. Il est attendu de lui qu'il représente efficacement les intérêts de sa circonscription et qu'il participe activement aux débats et aux décisions au sein de l'Assemblée Populaire Nationale. Son expérience passée sera sans aucun doute un atout.