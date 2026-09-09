Adekar : Mobilisation de partisans pour défendre le siège de l'APC

Contexte de la situation à adekar

Des tensions vives ont éclaté à Adekar ce 24 décembre 2018, lorsque des postulants au logement rural (FONAL) ont tenté de fermer pacifiquement le siège de l'Assemblée Populaire Communale (APC). Cette action, déjà tentée la veille, a été contrecarrée par une mobilisation importante de partisans du maire, créant une situation potentiellement explosive.

Le rôle du maire dans les événements

Le maire d’Adekar, issu du RCD, est accusé d'avoir personnellement orchestré la défense du siège de l'APC. Selon des témoignages de manifestants, il aurait fait appel à des membres de sa famille, à des proches et même à certains de ses employés pour empêcher la fermeture. Cette implication directe soulève des questions sur son rôle dans la gestion de la situation et la transparence du processus.

Les altercations et l'intervention des sages

Les tentatives de fermeture du siège de l'APC ont dégénéré en plusieurs altercations, parfois physiques, entre les postulants au logement et les partisans du maire. Heureusement, l'intervention de figures respectées de la communauté, des sages, a permis d'éviter une escalade de la violence et un possible bain de sang. La tension restait palpable sur place.

Les accusations d'opacité dans l'attribution des logements

Les postulants au logement rural dénoncent avec force l'opacité qui entoure le processus de sélection des bénéficiaires du FONAL. Ils affirment que seuls les proches et la clientèle du maire bénéficient de ces logements, excluant ainsi les personnes réellement dans le besoin. Ils ont promis de revenir en force pour faire entendre leur voix et exiger plus de transparence.

Les conséquences et les inquiétudes soulevées

Le recours du maire à la mobilisation de ses partisans pour empêcher une action pacifique est perçu par certains observateurs comme un antécédent dangereux. Cette attitude pourrait encourager des comportements similaires et compromettre l'ordre public. Il est crucial de garantir le respect des procédures légales et la transparence dans la gestion des affaires publiques à Adekar.

Les acteurs impliqués et leurs motivations