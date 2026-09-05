Festival de la caricature à Ighil Nasser, Akbou

Un festival dédié à la caricature à akbou

Le village d'Ighil Nasser, situé dans la commune d'Akbou, accueillera un festival national du dessin de presse et de la satire. L'événement, organisé par l'association culturelle Summam, se déroulera sur deux jours, les 7 et 8 juin. Cette initiative vise à offrir une plateforme aux artistes caricaturistes et à encourager la créativité artistique dans la région.

Les artistes participants

Huit talentueux caricaturistes seront présents pour exposer leurs œuvres : Azzedine Aliouchouche, Ghilas Aïnouche, Ahmed Medjani, Djamel Lounis, Karim Bouguemra, Madjid Kemila, Nour El-Yakine Ferhaoui et Samir Sadki. Leur travail varié promet une exploration riche et nuancée de l'humour et de la critique sociale à travers le dessin.

Une réponse à l'annulation d'un festival

L'organisation de ce festival à Ighil Nasser s'inscrit dans un contexte particulier. Il a été conçu en réaction à l'annulation du festival international d'Oran, initialement prévu pour mars dernier. Les organisateurs souhaitent ainsi maintenir l'activité artistique et offrir une alternative aux amateurs de caricature et de dessin de presse.

Animations culturelles variées

Au-delà de l'exposition des œuvres, le festival proposera un programme d'animations culturelles diversifiées. On pourra y assister à des performances musicales, des ateliers de dessin et des démonstrations de tag. L'objectif est de créer une ambiance festive et conviviale, ouverte à tous les publics.

Débats et échanges avec les caricaturistes

Le festival ne se limitera pas à la présentation d'œuvres. Des communications seront animées par les caricaturistes eux-mêmes, afin de partager leurs expériences personnelles, leurs réflexions sur le lien entre l'art et le dessin, et leurs points de vue sur la liberté de la presse. Ces échanges promettent d'être riches et stimulants.

Une création collective murale

Pour marquer leur participation et leur engagement, les caricaturistes réaliseront collectivement une œuvre murale dans une place publique du village. Cette création collective, accessible à tous, symbolisera l'esprit de collaboration et de partage qui anime le festival. Un souvenir artistique durable de cet événement restera ainsi visible pour les habitants d'Akbou.