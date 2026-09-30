Soirée mémorable à Aokas avec Ali Amran à Bouteghwa

Un concert électrique à ait aissa

Le théâtre de verdure de Bouteghwa à Ait Aissa, un lieu unique perché sur les hauteurs d’Aokas, a été le théâtre d’une soirée exceptionnelle le 25 août 2017. Ali Amran, star de la chanson Pop-Rock, a captivé un public nombreux et enthousiaste. L’ambiance était électrique, avec des décibels impressionnants renvoyés par le virtuose, témoignant de l’énergie palpable qui régnait sur les lieux. Cette soirée est le fruit du travail acharné de l'Association Tadukli.

L'association tadukli : un projet associatif engagé

L’Association Tadukli d’Ait Aissa continue de démontrer son dynamisme en offrant un programme alléchant sur le théâtre de verdure de Bouteghwa. Ce véritable odéon est construit entièrement par des bénévoles, sans aucun subside. Le projet est au 39ème volontariat, attirant des personnes de tous horizons désireuses de contribuer à sa réussite. L'engagement des bénévoles est remarquable, faisant de ce lieu un symbole de la solidarité locale.

Hommage aux artistes et à la culture berbère

Ali Amran a exprimé son admiration pour ce lieu unique et son aura particulière. Avant lui, des artistes tels que Tilleli Ahfir, Gueroudj Louenes, et le duo Nadia et Rachid, ont déjà illuminé la scène. La soirée a été marquée par un double hommage au monument El Hasnaoui, avec l’interprétation de sa chanson « Ma tevghit, nek vghigh », et à Matoub Louenes, avec « Yehwa-yam », enflammant littéralement le village d’Ait Aissa.

Un don généreux pour soutenir le projet

Un moment fort de la soirée a été le don de 2 millions de dinars par Lounis Hamitouche, propriétaire de la laiterie Soummam. Ce geste encourage le dynamisme de l’association et permettra d’achever le projet du théâtre de verdure. Hamitouche a été chaleureusement remercié par l’association, illustrant l'importance du mécénat pour la pérennité du projet.

Le répertoire d'ali amran et la réaction du public

Ali Amran a enchaîné avec des titres phares de son répertoire : « Xali Slimane », « A bu lehmum », « Tilufa », « aqlalas », et l’emblématique « Tavalizt ». Le public, captivé, a chanté, dansé et applaudi avec enthousiasme. La soirée, qui s'est prolongée bien après minuit, a laissé des souvenirs impérissables, avec de nombreux spectateurs hésitant à quitter les lieux.

Un lieu béni et un témoignage de l'aïdoune azzedine

Les spectateurs ont immortalisé le passage d’Ali Amran en photos, tandis que d’autres souhaitaient simplement prolonger le moment sur ce lieu unique, semblant béni par Aidoune Azzedine. Le reportage de BéjaiaNews par Nazim témoigne de la réussite de cette soirée et de l’importance du travail des bénévoles de l’Association Tadukli, contribuant à la vitalité culturelle d’Aokas.