Aokas : Le Collectif Citoyen Persiste dans sa Mobilisation

Contexte de la mobilisation à aokas

Le collectif citoyen d'Aokas continue de faire pression suite à une marche impressionnante le 29 juillet, qui a rassemblé des milliers de personnes. Après cette manifestation, le collectif a annoncé une autre action : une conférence prévue pour samedi prochain. Cette fois, ils ne solliciteront pas d'autorisation auprès de la cheffe de Daïra et ne prévoiront pas de nouvelle marche, ce qui marque un changement de tactique.

L'importance de la marche du 29 juillet

La marche du 29 juillet a été un événement majeur, symbolisant la force de l'unité et du soutien. Intellectuels, poètes, écrivains, artistes, citoyens et militants, de toutes sensibilités politiques, ont convergé vers Aokas. L’événement, fort d’un élan de solidarité national et international, a démontré la vitalité de la communauté et son attachement à la liberté d'expression.

Un café littéraire comme facteur de convergence

L'événement a été porté par une forte volonté de défendre la liberté d'expression, une valeur universelle. L'affluence importante de personnes venant de villes comme Sétif, Bordj Bouaridj, Constantine et Alger, ainsi que la création d'un café littéraire à Oran, témoignent de cet engouement. Le café littéraire d’Aokas est devenu un symbole de l'esprit de partage et de la volonté de construire un avenir meilleur.

Le message du collectif citoyen

Le collectif citoyen a souligné l'importance de construire un vivre-ensemble harmonieux, en évitant l'édification de barrières entre citoyens. Leur manifeste met l'accent sur la nécessité de construire des passerelles et de favoriser le dialogue. L'événement a clairement affiché l'importance du progrès, du savoir et de la tolérance face à la régression, l'ignorance et le fanatisme.

Prochaine étape : une conférence sur l'identité

Conscient de la nécessité de maintenir la pression, le collectif citoyen travaille à l'organisation d'une prochaine conférence animée par Rachid At Ali Uqasi, directeur de communication TQ5 Média. Le thème de cette conférence sera « Déficit d’images des identités minorisées ». Cette conférence s’inscrit dans une stratégie de changement de tactique, sans marche ni demande d’autorisation.

L'impact durable du café littéraire d'aokas

Le café littéraire d’Aokas a rapidement gagné en popularité. Il est devenu un exemple de la manière dont les individus peuvent s'unir pour changer leur réalité. Il démontre que notre réalité n'est pas une fatalité, mais peut être transformée par nos luttes et notre engagement collectif. Un événement qui a marqué l'histoire de la région de Béjaia.