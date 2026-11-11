incendies de forêt à béjaïa : 253 hectares ravagés

Bilan des incendies de forêt à béjaïa

De vastes zones de la wilaya de Béjaïa ont été touchées par des incendies de forêt durant les journées de lundi et mardi derniers. Un premier bilan établi par la Protection civile de Béjaïa fait état de 253 hectares de couvert végétal détruits par les flammes. Ces incidents soulignent la gravité de la situation et l'impact sur l'environnement local. Le bilan est lourd et la mobilisation des secours a été conséquente.

Nombre de départs de feu

Au total, 61 départs de feu ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire de la wilaya au cours de cette période. Ces incendies ont ravagé une superficie considérable, affectant non seulement les forêts, mais également les maquis, les broussailles, les champs d’oliviers et les autres arbres fruitiers. La rapidité de la propagation du feu a nécessité une réaction rapide et coordonnée.

Mobilisation des ressources de secours

La direction locale de la Protection civile a déployé tous ses moyens humains et matériels pour lutter contre les incendies. Une cellule de crise a été mise en place à l’unité centrale des Quatre chemins afin de suivre l'évolution de la situation en temps réel et de coordonner les efforts des différentes équipes. L'ampleur des feux a nécessité une coordination optimale.

Communes les plus touchées

Plusieurs communes ont été particulièrement affectées par ces incendies dévastateurs. Parmi elles, on retrouve Béjaïa, Toudja, Darguina, Ighil El-Bordj, Tazeboujt, Tighremt, Oued Ghir, Melbou et Tizi N’Berber. L'impact sur ces communautés est significatif, avec des conséquences écologiques et économiques importantes.

Situation particulièrement grave à tizi n’berber

La commune de Tizi N’Berber a été particulièrement touchée, avec pas moins de 10 départs de feu enregistrés mardi. Ces incendies ont réduit en cendres une superficie de 150 hectares de couvert végétal et des centaines d qui ont impacté directement les habitants. La fumée a perturbé la vie quotidienne des habitants pendant de longues heures, les ayant obligés à se confiner chez eux.

Surveillance continue et prévention

Malgré l'extinction des feux, des équipes opérationnelles de la Protection civile ont maintenu une surveillance continue sur les lieux des sinistres, en particulier autour des plus importants. Cette vigilance est essentielle pour prévenir toute reprise d'incendie et garantir la sécurité des populations. La prévention reste une priorité pour éviter de nouvelles catastrophes de cette ampleur.