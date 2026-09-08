Béjaïa : Exclusion controversée de Béni Maouche du programme Capdel

Contexte du programme capdel

Le programme Capdel, lancé par le ministère de l’Intérieur avec le soutien de l’Union Européenne et du PNUD, vise à accompagner le développement local et la démocratie participative dans 10 communes pilotes à travers l’Algérie. Ces communes sont sélectionnées pour leur potentiel touristique, agricole ou artisanal. Le programme ambitionne de diagnostiquer les opportunités et les défis spécifiques à chaque commune, en impliquant activement les élus locaux, la société civile et les acteurs économiques.

La sélection initiale de béni maouche

La commune de Béni Maouche, située à Béjaïa, avait initialement été choisie pour intégrer le programme Capdel. Cette sélection était perçue comme une opportunité majeure pour le développement de la région, compte tenu de son potentiel touristique. L’inclusion de Béni Maouche dans ce programme national était considérée comme un signe de reconnaissance du potentiel de la commune et de la volonté de soutenir son développement.

L'exclusion soudaine et inexpliquée

Cependant, depuis plusieurs mois, Béni Maouche a été soudainement exclue du programme Capdel, sans aucune explication officielle de la part des autorités compétentes. Malgré les courriers adressés par le maire à ces mêmes autorités, aucune réponse n'a été fournie à ce jour. Cette exclusion inattendue suscite l'incompréhension et la frustration au sein de la commune.

Mobilisation locale et interventions

Face à cette situation, la LADDH (Ligue Algérienne de la Défense des Droits de l'Homme) a interagi avec les responsables du programme Capdel pour obtenir des éclaircissements. De plus, un député de Béjaïa a posé une question orale au ministre de l’Intérieur concernant ce blocage de la commune de Béni Maouche. Ces initiatives témoignent de la mobilisation locale pour défendre les intérêts de la commune.

Impact sur le développement local

L'exclusion de Béni Maouche du programme Capdel représente un coup dur pour le développement local de la commune. Le programme offrait un cadre structuré et un soutien financier pour initier des projets de développement et renforcer la participation citoyenne. Le blocage empêche la mise en œuvre de ces initiatives et compromet les perspectives de développement à court et moyen terme.

Questions en suspens et perspectives d'avenir

Les raisons exactes de l'exclusion de Béni Maouche restent floues. Il est impératif que les autorités compétentes communiquent de manière transparente sur les motifs de cette décision et qu'elles envisagent des solutions pour permettre à la commune de bénéficier des avantages du programme Capdel. La situation appelle à un dialogue constructif entre les acteurs locaux et les responsables du programme.