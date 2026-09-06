béjaïa : interpellation de membres du comité touati

Contexte de l'interpellation

À Béjaïa, trois membres du comité de soutien à la libération du blogueur Merzouk Touati ont été arrêtés jeudi après-midi, le 15 novembre 2018. L'interpellation a eu lieu à la gare routière de la ville, alors que le groupe distribuait des tracts appelant à une marche pour les libertés prévue le 20 novembre. Cet événement s'inscrit dans un contexte de tensions autour de la liberté d'expression et de la situation du blogueur.

Les personnes arrêtées

Parmi les personnes interpellées figure Yanis Adjlia, le président de l'association ADIC (Association pour la Défense des Immigrés et des Citoyens). Les trois animateurs, dont le nom complet n'a pas été immédiatement divulgué, étaient activement engagés dans la sensibilisation à la cause de Merzouk Touati et l'organisation de manifestations pacifiques. Leur arrestation a suscité des inquiétudes quant à la liberté d'expression dans la région.

Déroulement de l'interpellation

Selon des témoignages recueillis sur place, un important dispositif de police était présent à la gare routière. Les éléments de la police ont procédé à l'arrestation des membres du comité, les conduisant d'abord au poste de police de la gare avant de les transférer au commissariat central. L'opération s'est déroulée rapidement et sans incident majeur, mais a été perçue comme une mesure répressive par certains observateurs.

Motifs de l'arrestation

Les motifs officiels de l'arrestation n'ont pas été immédiatement communiqués par les autorités. Cependant, il semble que la distribution de tracts appelant à la marche pour les libertés et la promotion de la cause de Merzouk Touati soient les raisons invoquées. Ces actions sont considérées par certains comme une incitation à des troubles à l'ordre public, tandis que d'autres les voient comme un exercice légitime de la liberté d'expression.

Situation actuelle des personnes interpellées

Au moment de la rédaction de cet article, les trois membres du comité Merzouk Touati n'avaient pas encore été relâchés. Ils sont toujours en détention au commissariat central, où ils subissent des interrogatoires. L'association ADIC et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur préoccupation face à cette situation et réclament la libération des personnes arrêtées.

Réactions et perspectives

L'arrestation de ces militants a suscité une vague d'indignation parmi les défenseurs des droits de l'homme et les partisans de la liberté d'expression. De nombreux appels à la libération des personnes arrêtées ont été lancés sur les réseaux sociaux. L'avenir de la marche pour les libertés prévue le 20 novembre est incertain, compte tenu du climat actuel et des mesures de sécurité renforcées.