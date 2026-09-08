Béjaïa : Construction illégale sur un toit d'immeuble collectif

Contexte du litige

Les habitants de la cité des 70 logements à Tala Ouriane, dans la commune de Béjaïa, plus précisément ceux du bloc C, îlot 5, sont confrontés à une situation préoccupante. Ils dénoncent la lenteur des autorités locales à stopper les travaux de surélévation effectués par leur voisin du dernier étage, en violation des réglementations en vigueur. Ce calvaire persiste malgré les démarches répétées des résidents.

Autorisation initiale et dépassement

Initialement, le voisin a obtenu une autorisation de la APC de Béjaïa pour la réfection de la toiture, limitée à trois niveaux, une contrainte due à la nature instable du terrain. Cependant, au grand étonnement des habitants, un étage supplémentaire est en construction, remplaçant la toiture prévue. Cette construction non autorisée soulève de sérieuses questions quant au respect des règles d'urbanisme et de sécurité.

Blocage de la rn 24 et rencontre avec le maire

Face à l'inaction des autorités, les habitants ont été contraints de bloquer la RN 24 pendant plus de deux heures, au niveau du lieu-dit ‘les contributions’. Cette action a permis d'obtenir une audience avec le président de l'APC, suite à l'intervention des services de la sûreté urbaine. La situation a finalement conduit le maire à adresser une mise en demeure au contrevenant, ordonnant l'arrêt des travaux et la remise en état de la toiture.

Mise en demeure et son application

Les services de l'APC ont confirmé que cette mise en demeure pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation initiale. Cependant, une semaine après cette rencontre, les habitants s'interrogent sur le fait que cette mise en demeure n'ait pas encore été notifiée au contrevenant. L’urgence de la situation est palpable, compte tenu des risques potentiels pour la sécurité des résidents.

Risques pour la sécurité des habitants

Les habitants craignent que ces travaux de surélévation, non conformes aux normes, ne mettent en péril leur sécurité permanente. Ils estiment que la construction illégale pourrait compromettre la stabilité de l'immeuble en copropriété et les exposer à des dangers imprévisibles. La situation est source d'anxiété et d'inquiétude pour l'ensemble de la communauté.

Demandes des habitants et attentes

Les résidents de la cité des 70 logements demandent une application rapide et effective de la mise en demeure. Ils espèrent que les autorités prendront les mesures nécessaires pour faire cesser les travaux illégaux et garantir la sécurité de tous. Ils souhaitent également une clarification concernant le processus d'octroi des autorisations de construction et le contrôle de leur respect, afin d'éviter de futures situations similaires.