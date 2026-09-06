Bejaia : L ‘eau n ‘a pas coulé dans les robinets depuis deux jours.

Auteur : Nazim Dans Actualités26 janvier 2019

Alimentés en eau potable à partir de deux barrages (L3einser azzegagh Taskriout et Tichy-Haf Bouhamza), les habitants de Bejaia ont été surpris, depuis plus de 48 heures que l’eau leur a été coupée et sans aucun avis, préalablement communiqué .

Aucun motif de coupure de cette matière vitale également n’a été avancé par l’ADE pour rassurer ses clients que selon certains habitants, risque fortement de durer encore pour d’autres jours, suite à une fuite signalée dans le réseau Tichy-Haf, localisée, à Oued Ghir , causée par les dernières inondations et intempéries enregistrées à Béjaia

R M /BéjaiaNews