Béjaia : Le clip officiel du «Holi Festival de Couleurs» – BejaiaNews

Auteur : Saldae Dans Vidéos11 février 2016

La jeunesse de Béjaïa a célébré, pour la première fois en Algérie, le Holi festival des couleurs, une fête d’origine indienne, célébrée dans de nombreux pays dans le monde. En Algérie, la célébration s’est déroulée les pieds dans l’eau et des milliers de jeunes y ont pris part dans la joie et la bonne humeur. C’est au bord de la plage de Saket que le «Holi festival des couleurs » a été célébré. Cette fête, d’origine indienne et célébrée vers l’équinoxe de printemps, représente, à la fois, un sacre du printemps et une célébration de la fertilité. Des milliers de jeunes garçons et filles ont pris part à cet événement grandiose en plein air.