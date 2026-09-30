Béjaïa : 43 anciens employés de Cevital appellent à une mobilisation

Contexte de la situation

À Béjaïa, un collectif de 43 anciens travailleurs de l'entreprise Cevital a annoncé l'organisation d'un rassemblement ce mercredi. Cette action vise à relancer la pression sur la direction de Cevital concernant leur réintégration inconditionnelle. Le collectif estime que leurs revendications, formulées depuis plus d'une semaine lors de rassemblements devant le complexe agro-alimentaire, n'ont pas encore été satisfaites. Ils cherchent à sensibiliser l'opinion publique et à obtenir un dénouement rapide à leur situation.

Les raisons du rassemblement

Le rassemblement est programmé pour demain, mercredi, à 10h devant le siège de la wilaya de Béjaïa. L'objectif est de mobiliser les travailleurs de différents secteurs ainsi que la société civile afin de réaffirmer leur demande de réintégration. Les anciens employés dénoncent le manque de progrès dans leur dossier et l'attitude de l'administration de Cevital, qui, selon eux, cherche à se soustraire à ses obligations contractuelles.

Les promesses non tenues de 2013

Selon le collectif, la situation découle d'un protocole signé en 2013 par Issad Rebreb. Ce protocole justifiait le licenciement des employés en les faisant passer chez un sous-traitant, Prosmi, avec la promesse de leur retour à Cevital en cas de retrait de Prosmi. Ils affirment que Cevital a volontairement omis de mentionner qu'ils étaient avant tout des employés directs de Cevital, et qu'ils ont été contraints de quitter leurs postes initiaux pour travailler chez le sous-traitant.

Le protocole de 2013 et les engagements

Le collectif insiste sur le fait que le protocole de 2013 est toujours en vigueur et que Cevital est tenu de respecter ses engagements. Ils dénoncent l'argument récurrent de la direction selon lequel les 43 travailleurs ne seraient plus liés à l'entreprise. Cette posture est jugée inacceptable et constitue, selon le collectif, une fuite en avant de la part de Cevital.

L'appel à la mobilisation

Le collectif des anciens employés de Cevital lance un appel à tous les travailleurs et à la société civile à se joindre à eux massivement lors du rassemblement de demain. Ils souhaitent faire entendre leur voix et obtenir une réintégration inconditionnelle. Le rassemblement est perçu comme un moyen de faire pression sur la direction de Cevital et de sensibiliser l'opinion publique à leur situation précaire.

Détails et sources

Cette information a été initialement rapportée par Nazim sur BejaiaNews le 15 janvier 2019. Le communiqué du collectif a été diffusé en deux langues, soulignant l'importance de la communication et de la transparence dans le traitement de cette affaire. Le collectif espère que le rassemblement de demain marquera un tournant dans leur lutte pour retrouver leur emploi.