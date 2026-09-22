Béjaia : Les étudiants maintiennent le blocage de deux campus

Auteur : Nazim Dans Actualités16 heures avant

Les étudiants de l’université Abderahmane Mira poursuivent leur mouvement de protestation enclenché depuis Mercredi dernier en procédant pour le quatrième jour au blocage de deux campus universitaires (Targua et Aboudaou).

La Coordination Libre des Etudiants CLE, regroupant plusieurs collectifs et associations, initiatrice de ce mouvement de protestation ,réclame la réintégration de 35 étudiants dans leur residance à Berchiche 3 El Kseur et la la réhabilitation de tous les etudiants privés arbitrairement de leur droit d’accès au Master (Département Tamazigh ) ainsi que le respect de l’exercice politique à l’enceinte de cet établissement universitaire. .

Dans sa déclaration, la CLÉ dénonce énergiquement le climat de terreur instauré par l ‘administration rectorale en recourant à la mise en place de groupes de miliciens pour intimider les étudiants militants en citant le cas d’Iryahen ou des étudiants ont été sauvagement agressés et la tentative ce matin des agents de sécurité de confisquer les banderoles et l ‘ouverture de blocs en usant de la force .

La CLE qualifié la démarche de la direction rectorale d’une tentative d’embrigader l’université ce qui est en contradiction avec l’éthique et la déontologie de ce lieu de savoir et de culture ,visant à étouffer toute voix militante et revendicative en détournant l’université de sa propre vocation.

Ce mouvement risque fortement de compromettre la scolarité des étudiants et le scénario de l ‘année dernière caractérisé par des grèves interminables commence déjà à se dessiner ai regard de l ‘administration rectorale qui mise sur le pourrissement.

Raouf M /BéjaiaNews