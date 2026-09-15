Béjaïa, Une lecture critique de l’œuvre de Dihia Lwiz – BejaiaNews

Auteur : Rédaction Dans Actualités, Culture3 novembre 2018

Afin d’honorer la mémoire de la romancière et poétesse feu Dyhia Lwiz , une journée d’étude autour de son œuvre bilingue en Amazigh et en Arabe, se tiendra au Théâtre Régional de Bejaia, à partir de 13h30, Samedi 10 Novembre 2018,dans le cadre du café littéraire de Béjaïa avec la participation d’un collectif de militants associatifs et d’artistes ainsi que de l’association HORIZON d’Ouzellaguen et du comité du village de la défunte ( Ighil Oumced).

Le programme préparé sera riche en activités, une lecture des extraits, mis en musique, de différents textes de l’œuvre de la jeune romancière est programmée pour l’ouverture de cette journée d’étude.

Trois communications scientifiques seront au rendez-vous pour assurer la critique littéraire de son œuvre, les trois intervenants seront des spécialistes du domaine de la critique littéraire et de la littérature comparée , des docteurs aux universités de Béjaïa et de Tizi-ouzou, Mr L Berali, Mr H Boudin et Mr M. A Salhi.

Une exposition de ses photos et de ses œuvres ainsi que tout ce qui concerne la défunte, ornera le grand hall du Théâtre Abdelmalek BOUGUERMOUH, quant à la clôture de cette journée mémoriale, elle sera honorée par une rencontre musicale avec Souad Haniz, Nazim Khima et Farid Mecili.

Wahiba Arbouche Messaci /BéjaiaNews