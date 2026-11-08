Béjaïa : un déclin constant

Published le 11 février 2016, l'article dénonce une réalité alarmante à Béjaïa. La ville, autrefois connue comme la capitale des Hammadites, souffre d'un manque d'entretien criant, caractérisé par la saleté, les routes défoncées et les trottoirs inexistants. Cette situation est le résultat d'une complicité généralisée, protégeant ceux qui ont contribué à son déclin et son urbanisation précaire. Il est désormais conseillé aux visiteurs de se munir de bottes en caoutchouc pour se déplacer.

Routes et infrastructures dévastées

L'état des routes est catastrophique. Les nids-de-poule sont omniprésents, les trottoirs disparaissent et les amas de terre rendent la circulation difficile. Les rares entreprises chargées des travaux semblent ne pas prendre la peine de réparer les dommages causés par leurs interventions. Le wali, malgré ses efforts, peine à rattraper le retard accumulé, révélant un sous-développement profond et une incapacité à rayonner comme une des wilayas les plus prometteuses.

Une question de négligence et de non-intervention

La situation est paradoxale : une wilaya riche en potentiel semble incapable de se sortir de cette spirale. La dégradation est due à l'incompétence ou à la mauvaise gestion des élus locaux (APC et APW), qui semblent avoir trahi les aspirations du peuple. L'accumulation de déchets est particulièrement préoccupante, avec des montagnes d'ordures s'amoncelant dans les quartiers et les rues.

L'insalubrité au cœur du problème

L'état d'insalubrité est alarmant. L'ancien Place Gueydon, autrefois une place emblématique, est aujourd'hui un déchetterie à ciel ouvert, jonché de canettes, de bouteilles en plastique et de détritus fétides. Cet état de fait est devenu une fatalité pour les habitants, qui assistent impuissants à la dégradation de leur ville. La «clochardisation» et le sous-développement sont des réalités palpables.

L'impact sur les habitants et la région

De nombreux habitants, nostalgiques d'une époque révolue, déplorent la perte de leur ville natale et la disparition des bâtiments de l'époque coloniale. Ammi Ali, un retraité, témoigne de la dégradation de la situation et de lichés de l'absence d'entretien. Le trajet vers l'université de Targa Ouzemmour est devenu un véritable chemin de croix, avec des tonnes d'ordures jonchant les trottoirs.

Défis locaux et espoirs pour l'avenir

Les quartiers et villages de la wilaya de Béjaïa sont confrontés à des problèmes similaires. Les travaux d'assainissement, qui durent depuis des années, ont rendu l'accès aux lieux de résidence difficile. Les coupures de courant et les odeurs d'eaux usées sont monnaie courante. Les habitants, exaspérés, envisagent de quitter la région. Il est impératif d'agir pour inverser cette tendance et restaurer la dignité de la ville de Béjaïa.