Bejaia : Initiative pour une charte démocratique et civique

Contexte de la rencontre

À l'initiative de la LADDH (Ligue algérienne de défense des droits de l'homme), un débat important s'est tenu le 6 novembre 2018 au siège du CDDH (Comité de défense des droits de l'homme) à Bejaia. L'objectif principal était d'évaluer la situation actuelle dans la wilaya, marquée par des atteintes répétées envers les militants et les journalistes. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de renforcer les libertés civiques et démocratiques dans la région.

Participants et enjeux

La réunion a rassemblé un large éventail d'acteurs locaux : des représentants politiques, des militants des droits humains, des syndicalistes, des représentants de la société civile, des étudiants, des journalistes et des élus. Malgré un thème jugé crucial, la participation a été jugée inférieure aux attentes par certains présents, possiblement due à un manque de diffusion de l'information.

Focus sur les arrestations

Le débat s'est largement concentré sur les récentes arrestations de journalistes et de militants politiques. Les intervenants ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de ces actions sur la liberté d'expression et l'activité associative à Bejaia, perçue comme un bastion de résistance et un lieu essentiel pour les écrivains, journalistes et militants.

Un climat de recul et de sape

Selon les participants, un recul significatif est observé dans le paysage associatif et médiatique de Bejaia. Un travail de sape, progressif et insidieux, affecte tous les secteurs d'activité, rendant nécessaire une réorganisation et une concertation élargie pour préserver les espaces d'expression et contrer ces tendances.

Proposition d'une cellule de réaction

Pour faire face à d'éventuelles répressions, il a été proposé la mise en place d'une cellule de réaction. Cette structure permettrait de répondre rapidement et efficacement à toute situation de restriction des libertés. L'objectif est de garantir une protection des acteurs engagés dans la défense des droits humains.

Prochaines étapes : plateforme de revendications

Une rencontre élargie aux différents acteurs politiques est prévue prochainement. Son but est d'élaborer une plateforme de revendications claires et précises en matière de libertés civiques et démocratiques. Cette initiative vise à consolider les efforts collectifs pour défendre les droits fondamentaux à Bejaia et dans toute l'Algérie.