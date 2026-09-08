Béjaïa : Yanis Adjlia convoqué par la police

Contexte de la convocation

L'activiste et animateur du comité pour la libération du jeune blogueur Merzouk Touati, Yanis Adjlia, a été convoqué par le commissariat central de la ville de Béjaïa. Cette convocation, survenue le 29 novembre 2018, intervient dans un contexte de tensions sociales et politiques persistantes dans la région. Les raisons précises de cette convocation restent pour l'instant inconnues, mais l'intéressé exprime de fortes inquiétudes quant à ses motivations réelles.

Réaction de yanis adjlia

Yanis Adjlia considère cette convocation comme une nouvelle tentative d'intimidation. Il affirme que cela vise à décourager les initiatives de solidarité qui se sont développées suite à la répression de la marche du 20 novembre dernier. Il souligne également l'importance de soutenir les détenus d'opinion et de continuer à défendre la libération de Merzouk Touati à Béjaïa. Il prévoit de se présenter au commissariat cet après-midi.

Le comité pour la libération de merzouk touati

Le comité animé par Yanis Adjlia joue un rôle crucial dans la sensibilisation à la situation de Merzouk Touati, jeune blogueur arrêté. Ce comité s'engage à dénoncer les injustices et à mobiliser l'opinion publique en faveur de sa libération. Il organise régulièrement des actions de soutien et des manifestations pacifiques, contribuant ainsi à maintenir la pression sur les autorités.

La marche du 20 novembre et ses conséquences

La marche du 20 novembre dernier, qui a vu une forte présence de manifestants à Béjaïa, a été marquée par une répression sévère. Cette répression a engendré de nombreuses arrestations et a suscité une vague d'indignation. Yanis Adjlia estime que la convocation fait partie d'une stratégie visant à étouffer toute contestation et à dissuader les citoyens d'exercer leur droit à la liberté d'expression.

Motifs potentiels de la convocation

Bien que les motifs officiels de la convocation restent flous, plusieurs hypothèses circulent. Il pourrait s'agir d'une enquête sur les activités du comité pour la libération de Merzouk Touati, ou d'une tentative de faire pression sur Yanis Adjlia en raison de son engagement politique. Certains observateurs estiment également que cette convocation pourrait être liée à la couverture médiatique des événements récents à Béjaïa.

Suivi de la situation

La situation de Yanis Adjlia est suivie de près par les organisations de défense des droits de l'homme et par les médias. L'issue de cette convocation pourrait avoir des répercussions importantes sur la liberté d'expression et l'engagement citoyen à Béjaïa. Il est crucial d'assurer un suivi transparent et impartial de cette affaire, afin de garantir le respect des droits fondamentaux de Yanis Adjlia et de tous les citoyens.