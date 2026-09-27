La 16e édition de la fête de la figue à Beni Maouche se prépare

Un événement traditionnel bien ancré

La localité montagneuse de Beni Maouche, située dans la wilaya de Bejaia, se prépare à accueillir la 16e édition de sa célèbre fête de la figue. Cet événement, organisé annuellement par l’association des figuculteurs de la commune en collaboration avec l’APC, met en valeur le riche patrimoine agricole et artisanal de la région. Les festivités s’étaleront sur trois jours, à partir du 29 de ce mois, et promettent de mobiliser de nombreux participants et visiteurs.

Un marché agricole et artisanal dynamique

Le marché hebdomadaire de Beni Maouche se transformera en un espace dédié à l'exposition agricole et artisanale. Plus de 400 participants, issus de différentes localités de la wilaya de Bejaia, présenteront leurs produits. Parmi eux, on trouvera des figuculteurs, des transformateurs, des conditionneurs et d'autres acteurs de l’alimentation de montagne, proposant des produits comme la figue, le miel, l’huile d’olive et l’olive.

La figue de beni maouche, un produit d'exception

La figue de Beni Maouche est reconnue pour sa qualité exceptionnelle et est même exportée à l'étranger. Son appellation, obtenue par l’office national en Mai 2016, témoigne de sa valeur. Des conférences et des présentations animées par des spécialistes mettront en lumière les bienfaits de ce fruit unique, et seront accueillies à la bibliothèque municipale.

Concours et animations pour les visiteurs

Cette 16e édition sera marquée par un concours dédié aux figuculteurs, supervisé par un jury expert qui évaluera la qualité de la figue sèche. Des activités artistiques animeront les ruelles du chef-lieu de Beni Maouche, créant une ambiance festive et conviviale. Les visiteurs pourront également profiter de visites guidées sur les sites touristiques de la région.

Traditions locales et divertissements

Le programme de la fête de la figue comprend également des séances de tir à fusil, une pratique ancestralement ancrée dans la localité. Ces traditions locales offrent aux visiteurs un aperçu unique de la culture et du patrimoine de Beni Maouche. C'est une occasion de découvrir les usages et les coutumes de la région et de s’immerger dans son atmosphère authentique.

Informations pratiques et organisation

La fête de la figue de Beni Maouche est un événement majeur pour la commune et la wilaya de Bejaia. L’association des figuculteurs et l’APC ont mobilisé des ressources importantes pour garantir le succès de cette 16e édition. L’événement se déroulera sur plusieurs sites réquisitionnés, offrant aux participants un cadre adapté à la présentation des produits et à l’animation des festivités. Un grand nombre de participants sont attendus, faisant de cet événement un moment fort de la vie locale.