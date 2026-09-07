Présentation du séminaire

Le laboratoire BBBS de l’université de Béjaïa organise à Chemini, Béjaïa, un séminaire international intitulé « Les produits du terroir, outil de développement de l’Agriculture de Montagne ». Cet événement, qui se déroulera les 15 et 16 du mois prochain, vise à rassembler des experts, des chercheurs et des universitaires de plusieurs pays de la Méditerranée pour réfléchir à la promotion d’une agriculture adaptée aux écosystèmes de la région et rémunératrice pour les petits agriculteurs.

Enjeux de l'agriculture montagnarde

Le maintien de l'agriculture de montagne dans ces régions représente un enjeu majeur, touchant à la fois l’économie locale, la protection des écosystèmes naturels et la préservation du savoir-faire traditionnel. Cette agriculture, confrontée à des milieux changeants, fragmentés et aux écologies souvent fragiles, repose sur des systèmes complexes d’exploitation et de gestion des ressources naturelles. La rencontre abordera donc les défis spécifiques de cette activité.

Défis et contraintes régionales

Ce séminaire s’attaquera aux problématiques cruciales de la région, notamment le climat instable, l’éloignement des marchés et la dégradation des structures foncières. Ces contraintes contribuent à la disparition progressive de l'agriculture de montagne, mettant en péril l'économie locale qui en dépend fortement. Il est essentiel d’analyser cette situation pour identifier des solutions durables.

Diagnostic et plan de développement

Les participants réaliseront un diagnostic approfondi de cette discipline, pilier de l’économie locale et étroitement liée à l’industrie agro-alimentaire et au tourisme. Un plan de développement approprié s’impose, axé sur l’organisation des filières d’agriculture de montagne et la valorisation des produits de terroir à forte valeur ajoutée. L'accent sera mis sur les spécificités de la montagne et les mesures différenciées.

Thématiques abordées

Production végétale et animale

Transformation des produits agricoles (domaine industriel)

Labellisation des produits

Impact des changements climatiques sur la ressource en eau

Des communications seront présentées sous ces différentes formes, en soulignant l’importance de la préservation de la ressource hydrique, contrainte majeure de la région montagneuse.

Objectifs et perspectives

L’objectif principal de cette rencontre scientifique est d’orienter les agriculteurs vers le maintien du paysage et de la biodiversité. Il s'agit également d'améliorer la mise en œuvre des politiques de développement rural et de favoriser l’échange de bonnes pratiques. La mise en place d’un régime d’aide aux petits et moyens producteurs par l’État est essentielle pour mener à bien ce projet.