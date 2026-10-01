Présence de chérif mellal à seddouk

Le président de la JSK, Chérif Mellal, et Miloud Iboud ont tenu une conférence-débat hier après-midi à la Maison de Jeunes « Berkani Madjid » à Seddouk. L'événement a attiré une assistance nombreuse, témoignant de l'attachement des supporters à leur club. L'objectif était de clarifier la situation actuelle du club et de présenter les perspectives d'avenir, notamment face aux tensions avec les instances dirigeantes du football algérien.

La conférence a été l'occasion d'aborder le conflit opposant la JSK aux dirigeants du football algérien. Les conférenciers ont reconnu les difficultés rencontrées, mais ont exprimé leur détermination à surmonter ces obstacles pour le bien du club. Le projet ambitieux de la JSK consiste à former une équipe imbattable dans les trois prochaines années, même au prix d'une déduction de 36 points au classement.

L'engagement sans faille de chérif mellal

Chérif Mellal a déclaré devant les supporters : « Je suis très content et très ému de cet accueil très chaleureux qui m'a été réservé par les fans de la JSK à Seddouk et je prête serment aujourd’hui devant vous que je donnerai toute ma vie pour permettre à la JSK de retrouver sa place d’antan. » Cette déclaration témoigne de son engagement profond envers le club et ses supporters.

Le projet ambitieux de la jsk : une équipe imbattable

Miloud Iboud a souligné la faisabilité du projet de la JSK en trois ans, même avec une déduction de 36 points. Il a affirmé que le club deviendrait un « rouleau compresseur » sur toutes les équipes rencontrées. Cette vision ambitieuse vise à redorer le blason de la JSK et à lui permettre de retrouver une place de choix dans le football algérien.

Optimisme avant le match contre l'usma

Interrogé sur la possibilité de gagner le match de vendredi contre l'USMA, Miloud Iboud a répondu avec humour : « Nous sommes déjà gagnants. » Cette déclaration, saluée par des applaudissements et des chants des supporters, notamment « Jaych chaab maak ya Mellal », témoigne de l'optimisme ambiant et de la confiance en l'équipe.

Conclusion : un soutien indéfectible

La conférence à Seddouk a permis de renforcer le lien entre le club et ses supporters. L'engagement de Chérif Mellal et de Miloud Iboud, ainsi que l'enthousiasme des supporters, laissent présager un avenir prometteur pour la JSK. Le soutien indéfectible des fans sera crucial pour la réalisation du projet ambitieux du club.