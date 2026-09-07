Contexte de l'événement

Une tentative d'organisation d'une conférence de presse par des partisans de Bouteflika à Béjaia a été contrecarrée ce samedi matin par le mouvement des brassards rouges. Cet événement s'inscrit dans le contexte des manifestations récentes contre le système politique en place et l'opposition à une cinquième candidature du président sortant. La situation à Béjaia, traditionnellement un foyer de résistance, est particulièrement tendue.

Le rôle du mouvement des brassards rouges

Le mouvement des brassards rouges, né à Béjaia suite aux dernières manifestations, a joué un rôle clé dans l’empêchement de cette conférence de presse. Ce mouvement, porteur d'une opposition ferme au régime, a mobilisé de nombreuses personnes pour exprimer leur indignation face à cette initiative perçue comme une provocation. Leur présence a bloqué l'accès au lieu prévu pour la conférence.

Le siège de la kasma fln

La conférence de presse était initialement prévue au siège de la KASMA FLN. Tôt le matin, ce lieu a été encerclé par des dizaines de personnes exprimant leur mécontentement. Le siège a été fermé, suite à une instruction du bureau central du FLN qui demandait la suspension de toutes les activités de soutien à la candidature de Bouteflika. Cette décision reflète une division interne au sein du parti au pouvoir.

Réactions et motivations des manifestants

Les personnes présentes sur les lieux ont exprimé leur conviction que cette démarche ne rend pas honneur à la région de Béjaia, connue pour son histoire de rébellion et de résistance. Ils considèrent l'organisation d'une telle conférence comme une tentative de contourner le rejet populaire de la candidature de Bouteflika et une forme de provocation envers les manifestants.

L'instruction du bureau central du fln

L'instruction du bureau central du FLN de suspendre toutes les activités de soutien à la candidature de Bouteflika est un élément clé de cet événement. Cela suggère une prise de conscience au sein du parti au pouvoir de la profondeur du mécontentement populaire et une volonté d'éviter d'alimenter davantage les tensions. Cette décision soulève des questions sur l'avenir de la candidature de Bouteflika.

Cet événement a été rapporté le 23 février 2019 par Nazim. Il fournit un aperçu de la tension palpable à Béjaia et de la complexité de la situation politique en Algérie à cette époque, marquée par une contestation sociale importante et des divisions au sein des partis politiques.