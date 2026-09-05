Affaire de détournement de colonie de vacances à Béjaïa

Un scandale révélé par un député

Le député Chafaa Bouaiche, chef de groupe parlementaire du FFS, a dénoncé publiquement sur Facebook un important détournement de fonds concernant une colonie de vacances destinée à plus de 200 enfants démunis de la wilaya de Béjaïa. Cette révélation a déclenché une vive émotion et soulève de sérieuses questions sur la gestion des ressources publiques et l'équité dans l'accès aux services pour les populations les plus vulnérables. L'affaire met en lumière un manque de transparence et de contrôle dans l'attribution des bénéfices des programmes sociaux.

Qui sont les bénéficiaires privilégiés ?

Selon les accusations du député, plus de 100 des bénéficiaires de cette colonie de vacances, organisée par la direction de la jeunesse et des sports sous l'égide du wali de Béjaïa, ne sont pas les enfants démunis auxquels elle était initialement destinée. Il affirme que ces places ont été attribuées aux enfants de responsables de l'administration, de hauts fonctionnaires et d'élus locaux. Cette situation est considérée comme un véritable abus de pouvoir et un manque de respect envers les populations qui en avaient le plus besoin.

La réaction du député et les engagements du wali

Chafaa Bouaiche qualifie ce détournement de “scandaleux” et a alerté les autorités compétentes avant même l'ouverture de la colonie. Le wali de Béjaïa a pris l'engagement d'organiser une deuxième session pour tenter de rectifier le tir et corriger les choix de bénéficiaires initialement établis au niveau des APC (assemblées populaires communales). Cette promesse vise à restaurer la confiance et à assurer que la colonie profite réellement aux enfants les plus défavorisés.

Le contexte de la colonie de vacances

Cette colonie, initialement prévue pour accueillir 20 enfants par commune de la wilaya de Béjaïa, se déroule actuellement au centre de vacances de Melbou. L'objectif était de permettre à ces enfants de passer des vacances enrichissantes et de leur offrir un moment de détente loin de leur environnement quotidien. Le détournement constaté compromet gravement la réalisation de cet objectif et impacte négativement la vie de ces jeunes.

Les conséquences et les suites possibles

L'affaire fait l'objet d'une vive attention médiatique et politique. Des enquêtes pourraient être ouvertes pour déterminer l'ampleur du détournement et identifier les responsables. L'implication de fonctionnaires, de cadres de la wilaya et de responsables de l’administration soulève des questions sur la transparence et la probité de la gestion publique. Les citoyens exigent des sanctions exemplaires pour les coupables et des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

La réaction de la rédaction akbou algérie

La rédaction d'Akbou Algérie continue de suivre de près cette affaire. Les informations complémentaires et les développements seront publiés au fur et à mesure. Les mots clés associés à cet article incluent : Actualités, Amizour, Aokas, APC Béjaïa, APW Béjaïa, Béjaïa, Béjaïa info, Béjaïa météo, Béjaïa news, Chemini El Kseur, Kabylie, Kherrata, Ouad Ghir, Ouled Salah, Zitouni, Ouzellaguen, Sidi Aïch, Tazmalt, Tichy, Timezrit, Université de Béjaïa.