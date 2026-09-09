Artículo generado

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```json {"title": "La hausse du prix des moutons à l'Aïd : un fardeau pour les familles", "content": "L'Aïd Amokrane et le sacrifice traditionnelÀ l'approche de la fête de l'Aïd Amokrane, chaque famille musulmane ayant les moyens, doit traditionnellement sacrifier un mouton en mémoire du sacrifice d'Abraham. Cependant, le prix du mouton devient une source d'inquiétude majeure pour de nombreuses familles, et la loi de l'offre et de la demande voit les prix s'envoler, souven...