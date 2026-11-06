Suspension du député Chafaa Bouaiche et implications au sein du FFS

Contexte de la suspension

Suite à une publication sur son compte Facebook dénonçant des extensions illégales d'un bloc de huit étages, la direction du FFS a annoncé la suspension du député Chafaa Bouaiche de tous ses organes. Cette décision intervient peu après une dénonciation publique et souligne une crise au sein du parti. L'incident a rapidement pris de l'ampleur, suscitant l'attention du public et des membres du parti concernant les pratiques immobilières à Bejaia.

Motifs de la suspension

Bien qu'aucune explication officielle n'ait été fournie par la direction du FFS, des sources internes indiquent que la suspension est liée aux récentes déclarations de Chafaa Bouaiche concernant des promoteurs immobiliers à Bejaia. Cela inclut également son implication dans le conflit concernant le squat d'un foncier à Melbou contre Said Boukendoul.

Implications pour le ffs

Cette suspension est perçue comme une mesure attendue et intervient peu après un remaniement de la structure fédérale du FFS. On s'attend à ce que d'autres personnalités, réputées pour leur loyauté envers Chafaa Bouaiche, subissent également des sanctions similaires en attendant sa radiation définitive du parti. Cela pourrait signaler un réalignement stratégique au sein du FFS.

Le rôle de chafaa bouaiche

Chafaa Bouaiche, ancien président du groupe parlementaire du FFS, avait précédemment mis en lumière des problèmes de construction illégale. Ses dénonciations ont suscité un débat public et une attention médiatique importante. Son implication dans l'affaire du squat de foncier à Melbou contre Said Boukendoul a également contribué à la complexité de la situation.

Chronologie des événements

1 août 2018 : Annonce de la suspension de Chafaa Bouaiche.

Période précédante : Publication de la dénonciation sur Facebook concernant les extensions illégales.

Période précédante : Remaniement de la structure fédérale du FFS.

Conséquences potentielles

La suspension de Chafaa Bouaiche et les potentielles radiations à venir pourraient entraîner des tensions internes au sein du FFS. L'impact sur l'opposition politique en Algérie reste à déterminer. L'affaire soulève également des questions importantes concernant la transparence et la responsabilité dans le secteur de l'immobilier à Bejaia et au-delà.