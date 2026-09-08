smail yefsah : le journaliste assassiné, une mémoire vive

Un acte tragique au cœur de la décennie noire

Le 18 octobre 1993, l’Algérie perdait un de ses fils, le journaliste Smail Yefsah. Assassiné devant son domicile à Bab-Ezzouar, Alger, il était la victime d’un groupe de terroristes intégristes, dans le contexte sombre de la décennie noire. Son assassinat, brutal et injuste, a marqué profondément la nation et reste un symbole de la violence qui a ravagé le pays durant cette période.

Un journaliste engagé pour la vérité

Smail Yefsah, journaliste à la chaîne unique de la télévision algérienne, était connu pour son engagement et sa quête de la vérité. Il était considéré comme une figure de l’instruction et du savoir, chassé par ceux qui s’opposaient à la diffusion d’informations objectives. Son crime ? Simplement exercer son métier, rapporter les faits, et révéler les réalités d'un régime alors contesté.

Les circonstances de son assassinat

Le matin du 18 octobre 1993, Smail Yefsah se trouvait devant son véhicule lorsqu'il a été pris pour cible. Ses bourreaux l'ont attendu, déterminés à mettre fin à sa vie. Il a reçu plusieurs coups de couteau et trois balles, marquant la fin de sa jeune vie. Il allait avoir 31 ans quelques jours plus tard et se trouvait à son 40ème jour de mariage, laissant derrière lui une jeune veuve et une mère dévastée.

Un héritage douloureux : les veuves de la décennie noire

L'assassinat de Smail Yefsah a ajouté une nouvelle figure à la longue liste des veuves de la décennie noire, un témoignage poignant de la souffrance infligée aux familles pendant cette période tragique. Sa jeune veuve et sa mère ont été profondément affectées par cette perte, un deuil qui a marqué leur existence à jamais. Leur histoire est un rappel des conséquences humaines de la violence.

La mémoire de smail yefsah : un hommage durable

Afin de perpétuer sa mémoire, la cité des 2068 logements, le lieu précis de son assassinat, porte désormais son nom. Une stèle a été érigée à l'occasion du 18e anniversaire de sa disparition, en présence de sa famille, de ses amis et de ses anciens collègues. Cet hommage collectif vise à maintenir vivante la mémoire de Smail Yefsah, symbole de courage et de dévouement au journalisme.

Wahiba arbouche messaci et béjaianews : un témoignage

L’article a été rédigé par la Rédaction de BéjaiaNews, avec la contribution de Wahiba Arbouche Messaci. Il rappelle l'importance de ne pas oublier les victimes de la violence et de continuer à défendre la liberté de la presse, un combat essentiel pour la démocratie et la justice. La date de publication initiale est le 18 octobre 2018.