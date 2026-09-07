Contexte de la situation

Malgré une convocation devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, Cherif Mellal, président de la JSK, se présente comme le seul vainqueur dans le conflit l'opposant à Abdelkrim Medouar et aux instances dirigeantes du football algérien. Sa décision de refuser de faire jouer le match contre l'USMA, initialement reporté, a provoqué une crise majeure et semble avoir conduit à la démission de Medouar.

L'humiliation de la ligue

En refusant de jouer, Mellal a non seulement humilié les responsables du football algérien, mais il a également poussé Abdelkrim Medouar à renoncer à son poste après la publication d'un communiqué reportant à nouveau le match. Cette action audacieuse démontre une volonté de remettre en question l'autorité de la ligue et ses méthodes de gestion.

Les accusations de mellal

Cherif Mellal n'a pas hésité à critiquer vivement les dirigeants de la ligue, les qualifiant de « mafia » et les accusant d'avoir pollué le football algérien avec des décisions irresponsables prises dans des contextes inappropriés. Ses accusations concernent notamment les relégations et le choix des champions, qu'il affirme avoir été influencés par des enchères et des arrangements douteux.

Les preuves promises

Mellal a annoncé son intention de se présenter devant la commission de discipline le 12 du mois pour présenter des preuves concrètes de ses accusations. Selon son entourage, ces preuves sont tangibles et formelles, se présentant potentiellement sous forme de vidéos. Cette démarche pourrait avoir des conséquences significatives pour les dirigeants de la ligue.

La réaction de la ligue

La Ligue de Football Professionnel (LFP) affirme que sa décision d'annuler le match a été prise dans le but d'apaiser les tensions et d'éviter tout dérapage. Elle justifie sa décision en invoquant l'intérêt général et prétend avoir agi de manière responsable pour préserver l'ordre public et la sécurité des joueurs et des supporters. La LFP insiste sur le fait que sa décision était nécessaire.

Conséquences et perspectives

Cette affaire met en lumière les tensions profondes qui minent le football algérien. La situation demeure complexe et l'avenir du match JSK-USMA reste incertain. L'attitude de Cherif Mellal, bien que controversée, a clairement remis en question le fonctionnement de la LFP et pourrait entraîner des changements significatifs dans la gestion du football professionnel en Algérie.