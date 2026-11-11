Décès de Dda Rachid, dernier témoin du congrès de la Soummam

Un départ douloureux

Le monde des moudjahidine est en deuil. Dda Rachid, figure emblématique et dernier acteur vivant du congrès de la Soummam, s'est éteint à l'âge de 79 ans, le dimanche 18 septembre 2016. Son décès, dû à un arrêt cardiaque, plonge sa famille et son village natal, Seddouk, dans la wilaya de Béjaïa, dans une profonde tristesse. Adieu Dda Rachid, un homme de courage et de mémoire.

Le congrès de la soummam : un rôle essentiel

En 1956, jeune homme, Rachid Adjaoud rejoint le maquis. Il assiste le colonel Amirouche en tant que secrétaire et contribue activement à la rédaction de la plate-forme du congrès de la Soummam. Ce congrès, événement fondateur du mouvement nationaliste algérien, a défini les orientations stratégiques de la lutte pour l'indépendance. Dda Rachid a été témoin direct de ces moments cruciaux.

Un combat après l'indépendance

Après l'indépendance de l'Algérie, Dda Rachid n'a pas cessé de défendre la vérité. Il s'est consacré à l'écriture, partageant ses témoignages pour réfuter les distorsions de l'histoire de la guerre de libération nationale. Il souhaitait préserver la mémoire des événements pour les générations futures et honorer le sacrifice de ses camarades.

L'écriture comme arme

L'engagement de Dda Rachid s'est traduit par la publication de plusieurs ouvrages, dont le dernier, intitulé « Les voleurs de notre jardin ». Ces livres constituent un témoignage précieux et une contribution majeure à l'histoire du pays. Il a utilisé l'écriture comme une arme pour défendre la vérité et dénoncer les injustices.

Les funérailles et le lieu de repos

Le défunt moudjahid sera inhumé lundi 19 septembre après-midi au cimetière de son village natal, Tibouamouchine, situé sur les hauteurs de Seddouk, dans la wilaya de Béjaïa. De nombreuses personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à cet homme de courage et de dévouement. Ce sera un moment de recueillement et de souvenir.

Souvenirs et héritage

Dda Rachid laisse derrière lui un héritage précieux. Sa mémoire et son témoignage continueront d'inspirer les générations futures. Il restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Algérie comme l'un des derniers acteurs du congrès de la Soummam et un fervent défenseur de la vérité. Son courage et son engagement sont une source d'inspiration pour tous.