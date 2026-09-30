le forum civil propose treize personnalités pour un dialogue politique

Un dialogue politique consensuel proposé par le forum civil

Le Forum Civil pour le Changement, dirigé par Arar Abderrahmane, a annoncé publiquement la liste de treize personnalités qu'il propose pour mener le processus de dialogue politique. L'objectif est d'aboutir à une solution politique consensuelle, répondant aux aspirations de la population. Cette initiative souligne la volonté du forum de contribuer activement à la résolution des tensions et à l'établissement d'un consensus national.

La composition du groupe de dialogue

Le groupe proposé par le forum civil est composé de figures respectées de différents horizons. Ces personnalités, selon le communiqué du forum, bénéficient d'une crédibilité populaire sans faille et s'engagent à mener le dialogue à l'abri de toute ingérence politique. Leur diversité de compétences et d'expériences est perçue comme un atout pour faciliter les discussions et trouver des compromis.

Les personnalités proposées

La liste des treize personnalités proposées pour mener ce dialogue crucial comprend :

Djamila Bouhired (moudjahida)

(moudjahida) Taleb Ibrahimi

Mouloud Hamrouche

Fatiha Benabbou (constitutionnaliste)

(constitutionnaliste) Islam Benattia

Mustapha Bouchachi (avocat)

(avocat) Nacer Djabi

Nafissa Lahrèche

Ismail Lalmas (économiste)

(économiste) Ilyas Merabet

Mokdad Sifi

Karim Younès

Aicha Zennadi

L'indépendance et l'impartialité garanties

Le Forum Civil pour le Changement insiste sur l'importance d'un dialogue indépendant et impartial. Les personnalités proposées se sont engagées à agir avec intégrité et à représenter les intérêts de l'ensemble de la population. Cette garantie d'indépendance est essentielle pour instaurer la confiance et favoriser une discussion constructive entre les différentes parties prenantes.

Le rôle du forum civil pour le changement

Le Forum Civil pour le Changement est une organisation regroupant plusieurs associations et organisations syndicales. Il se positionne comme un acteur clé dans la promotion du dialogue et de la résolution pacifique des conflits. Son initiative témoigne de son engagement envers une transition politique positive et inclusive, respectueuse des droits et des aspirations de tous les citoyens.

Contexte et perspectives

L'annonce de cette proposition intervient dans un contexte politique marqué par la recherche de solutions aux défis actuels. Le forum espère que cette initiative contribuera à créer un environnement propice au dialogue et à l'émergence d'un consensus politique durable. L'acceptation de cette proposition par les différentes parties prenantes sera déterminante pour le succès du processus de dialogue.