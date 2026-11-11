Intimidation policière envers le gérant de Béjaia06.com

L'incident avec abdelwahab moualek

Le gérant de Béjaia06.com, Abdelwahab Moualek, a été convoqué et interrogé par la sûreté de wilaya de Béjaia le 21 janvier. Il a reçu une convocation sans motif précis, puis a été demandé de revenir une autre fois, une manœuvre qu'il a refusée, percevant une stratégie visant à le décourager par l'usure. L'expérience a été marquée par une fouille préalable effectuée par le policier en charge.

Objet de l'interrogatoire

L'interrogatoire s'est concentré sur le site d'information Béjaia06.com, géré par M. Moualek, ainsi que sur d'autres pages associées comme BéjaiaNews et BéjaiaCity. Les autorités ont justifié leur intérêt par le fait que ces plateformes répondent directement aux décisions prises par les hautes instances. L'objectif, selon M. Moualek, était de porter atteinte au moral des hirakistes.

Contexte de la répression

Ce type d'enquête et de convocation contre des blogueurs et journalistes est une preuve de la volonté du pouvoir de sanctionner ceux qui couvrent le Hirak et assurent sa visibilité sur les réseaux sociaux. Cela s'inscrit dans une tendance plus large de restriction de la liberté d'expression et de tentatives de contrôle de l'information.

Le rôle des réseaux sociaux dans le hirak

Quelques jours avant l'incident, Abdelwahab Moualek avait animé une conférence sur le rôle des réseaux sociaux dans le déclenchement du Hirak et son impact lors des marches. Il a souligné le rôle de catalyseur joué par ces médias parallèles, alors que les médias traditionnels montraient un désintérêt croissant. Cette conférence semble avoir attiré l'attention des autorités.

Mobilisation et solidarité

La mobilisation contre ces intimidations et les potentielles emprisonnements est essentielle. Un rassemblement spontané s'est formé devant le commissariat lors de l'interrogatoire de M. Moualek, témoignant de la solidarité et de la volonté de résistance de la population. C'est une réponse directe à la pression exercée.

Les revendications et l'avenir





Le salut véritable réside dans la continuation et le renforcement du Hirak. Les objectifs sont clairs : mettre fin à la logique d'intimidation et au caractère excessif de la sécurité, obtenir la libération de tous les détenus d'opinion et assurer la consécration des libertés démocratiques. La lutte pour ces idées continue.