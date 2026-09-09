Contexte de la déclaration

L’avocat Djamel Benyoub a vivement réagi aux propos de Me Fatma Zohra Benbrahem, qui avait qualifié le Moudjahid Lakhdar Bouregaa et d’autres détenus arborant l’emblème amazigh de « voyous ». Ces déclarations interviennent alors que Me Benbrahem vient de rejoindre une commission de médiation et de dialogue présidée par l’ancien président de l’APN, Karim Younes, suite aux démissions de Smail Lalmas et de Azedine Benaissa.

Dénonciation des accusations

Me Benyoub exprime son indignation face aux accusations portées par Me Benbrahem à l’encontre des détenus, les qualifiant d'« harceleurs », de « voleurs » et d’« agresseurs ». En tant qu'avocat et membre de collectifs de défense des détenus politiques et d’opinion, il dénonce ces diffamations qu'il juge fallacieuses, infondées et dangereuses. Il souligne l'absurdité de nier l'existence de détenus politiques et d'opinion en Algérie.

La question des détenus politiques

L'avocat s'insurge contre l'affirmation de Me Benbrahem selon laquelle les détenus ne seraient que de petits « voyous » méritant une punition sévère. Il rappelle que parmi ces détenus se trouve Lakhdar Bouregaa, un officier de l’ALN, et d'autres emprisonnés pour avoir affiché un emblème symbolisant une identité amazighe millénaire. Cette attitude est qualifiée de « rejet de soi ».

L'importance de l'emblème amazigh

Les détenus en question sont emprisonnés pour avoir arboré un emblème représentant l'identité amazighe, une identité profondément ancrée dans l'histoire et la culture algérienne. Me Benyoub souligne que ces personnes sont victimes d'une emprisonnement arbitraire pour avoir exprimé leur identité culturelle. Il considère que les accusations de Me Benbrahem sont une tentative de minimiser l'importance de cette identité.

Appel à la justice historique

Me Benyoub appelle à la responsabilisation de Me Benbrahem devant le “tribunal de l’histoire”. Il insiste sur le fait que ses déclarations contribuent à une atmosphère d'intolérance et de division. L'avocat affirme que la justice finira par éclater et que les responsables de ces injustices seront tenus pour responsables.

Conclusion et engagement de me benyoub

En tant qu'avocat et homme politique, Me Djamel Benyoub réaffirme son engagement envers la défense des droits et des libertés des détenus politiques et d’opinion. Il condamne fermement les propos de Me Benbrahem et promet de continuer à dénoncer toutes les formes d'injustice et de discrimination. Il conclut en soulignant l'importance de la solidarité et de la vigilance face aux dérives autoritaires.