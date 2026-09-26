alerte sur la santé de lakhdar bouregaa : l'appel poignant de nabila

Une situation alarmante

Nabila, fille du Moudjahid Lakhdar Bouregaa, a récemment exprimé sa profonde inquiétude concernant l'état de santé de son père. Suite à une récente opération, Lakhdar Bouregaa, âgé de 87 ans, se trouve dans une situation précaire. Nabila a pris la parole pour sensibiliser le public et alerter sur les conditions dans lesquelles il est détenu, ce qui aggrave son état de santé fragile. Son témoignage est un appel à la solidarité et à l'action.

Un accès restreint et une surveillance accrue

Nabila a relaté avec émotion les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir des nouvelles de son père. Malgré son arrivée à l'hôpital, elle n'a pas été autorisée à le voir. Ce n'est que par un heureux hasard qu'elle a pu apercevoir Lakhdar Bouregaa dans un couloir, assis sur un fauteuil roulant. L'image de son père, visiblement fatigué et affaibli, l'a profondément marquée.

Une présence policière omniprésente

Ce qui choque particulièrement Nabila, c'est la présence constante de policiers qui surveillent Lakhdar Bouregaa et bloquent tout accès. Cette surveillance accrue, qualifiée de disproportionnée, soulève des interrogations quant aux raisons justifiant un tel dispositif. Nabila se demande si son père, un patriote ayant consacré 65 ans à la défense de son pays, est considéré comme un criminel dangereux nécessitant une telle attention.

Le combat de lakhdar bouregaa et le hirak

Lakhdar Bouregaa est une figure emblématique du Hirak, le mouvement de protestation populaire qui a secoué l'Algérie. Il a été un soutien de la première heure de ce combat pour la démocratie et la justice sociale. Nabila souligne que le soutien de son père au Hirak pourrait être à l'origine de sa situation actuelle, le transformant en une cible. Elle préfère voir son père comme un symbole vivant plutôt que comme un martyr.

Un appel à la libération et à la solidarité

Face à cette situation préoccupante, Nabila lance un appel pressant à la libération de son père et à une amélioration de ses conditions de détention. Elle sollicite l'aide de tous pour faire pression sur les autorités et obtenir justice pour Lakhdar Bouregaa. Son message est clair : il est impératif d'agir pour éviter que la santé de cet homme, symbole de résistance, ne se détériore davantage.

Les conséquences potentielles sur la santé de lakhdar

Nabila exprime sa crainte que la situation actuelle, marquée par le stress, l'isolement et une surveillance constante, puisse avoir des conséquences graves sur la santé de son père. Elle insiste sur le fait que Lakhdar Bouregaa, malgré son âge avancé, est un homme engagé et déterminé, mais qu'il ne peut pas supporter indéfiniment une telle pression. Il est crucial d'intervenir rapidement pour préserver sa vie et sa dignité.