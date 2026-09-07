Crise dans le secteur de l'éducation à Béjaia

Situation critique à béjaia

Le secteur de l'éducation de Béjaia est en proie à une crise marquée par une forte mobilisation syndicale. Selon un communiqué de l'intersyndicale, regroupant les syndicats SATEF, Snapest, Snte, CLA et Unpef, un taux de suivi de la grève de 73% a été constaté aujourd'hui. Cette grève reflète un mécontentement généralisé au sein du personnel de l'éducation, qui réclame une prise en compte de leurs préoccupations.

Adhésion massive à la grève

L'adhésion à la grève a été particulièrement forte dans le premier palier, atteignant un taux de 90%. Les écoles primaires situées dans les localités montagneuses, telles que Salem, Ighil Ali et Beni Kesila, ont enregistré un taux de suivi de 100%. Cette forte mobilisation témoigne de la détermination des enseignants à faire entendre leurs voix et à obtenir des réponses à leurs revendications.

Revendications de l'intersyndicale

La plateforme de revendications de l'intersyndicale couvre un large éventail de préoccupations du personnel de l'éducation. Elle englobe des questions salariales, des conditions de travail, et une meilleure reconnaissance du rôle des enseignants dans la société. La réussite de cette grève, selon Nabil Ferguenis du SATEF, démontre la nécessité d'une action concertée pour faire avancer les droits des personnels de l'éducation.

Rassemblement prévu devant la direction de l'éducation

Un rassemblement est prévu demain matin devant le siège de la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaia. Cet événement vise à amplifier le message de l'intersyndicale et à sensibiliser les autorités compétentes à l'urgence de répondre aux revendications des enseignants. L'objectif est de créer une pression suffisante pour obtenir des négociations et des solutions concrètes.

Impact sur le fonctionnement des écoles

La grève a entraîné une perturbation significative du fonctionnement des écoles à Béjaia. De nombreuses classes ont été fermées, affectant l'apprentissage des élèves. L'intersyndicale espère que cette situation incitera les autorités à prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés par les enseignants et rétablir un climat de travail serein.

Contexte national de la crise

La grève à Béjaia s'inscrit dans un contexte national de crise dans le secteur de l'éducation, comme l'indique l'article intitulé « Vers la paralysie de tout le secteur de l'éducation à l’échelle national ». Cette situation souligne la nécessité d'une approche globale et coordonnée pour répondre aux défis auxquels est confronté le système éducatif algérien et améliorer les conditions de travail des personnels de l'éducation.