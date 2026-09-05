Contexte de la situation

Les APC (Assemblées Populaire de la Commune) des quatre communes de la daïra de Chemini – Akfadou, Tibane, Souk-Oufella et Chemini – ont exprimé publiquement leurs inquiétudes face aux retards et aux blocages dans les travaux de raccordement au gaz naturel. Ces travaux, entamés dès 2015, suscitent un malaise croissant parmi les populations locales, qui attendent ce raccordement depuis de nombreuses années.

Un combat citoyen ancien

Le projet de raccordement au gaz naturel a une histoire complexe. En 2014, les citoyens de la daïra ont mené une lutte déterminée pour obtenir ce raccordement, marquée par des déclarations, des marches, des blocages du siège de la Sonelgaz et de la daïra, ainsi que des fermetures de la route nationale 26. Ce mouvement, largement soutenu, visait à répondre à la détresse des habitants, isolés par les neiges chaque hiver, et affectés par les stigmates de la guerre de la révolution algérienne.

Les raisons des blocages

Les difficultés actuelles sont en partie liées à un manque de coordination passé. Les élus de l’époque, privilégiant les négociations à long terme avec l'État, n'ont pas pleinement soutenu le mouvement citoyen, creusant un fossé entre les représentants locaux et la population. Cette situation a laissé des traces et a contribué à la méfiance actuelle. Il est important de noter que la situation géographique de la daïra, avec ses reliefs et ses conditions climatiques difficiles, peut aussi complexifier les travaux.

Nouvelle approche des élus locaux

Les nouveaux maires et leurs adjoints, en place depuis un an, semblent avoir tiré les leçons du passé. Ils ont adopté une approche plus collaborative, privilégiant le travail conjoint avec les citoyens. Une récente rencontre entre les élus locaux et des représentants citoyens a permis d'échanger sur les difficultés rencontrées et de définir une stratégie commune pour relancer le projet. Cette approche marque une rupture avec les méthodes antérieures.

Demandes et attentes

Les APC demandent une audience auprès du wali pour discuter des obstacles qui freinent l'avancement des travaux de la conduite principale. M. AZIRI Mabrouk, vice-président de l’APC d’Akfadou, souligne l'importance de reprendre le combat de 2014 pour obtenir le raccordement dans les délais prévus initialement en 2015. M. OUDDAK Madjid, maire de Chemini, insiste sur la nécessité d'accélérer le processus.

Visite du wali et perspectives

Une visite du wali fraîchement installé dans la daïra est attendue, bien que la date précise n'ait pas été communiquée. Cette visite est perçue comme un signal positif et une opportunité de débloquer la situation. Les maires espèrent que cette initiative permettra de mettre en œuvre rapidement les travaux de raccordement au gaz naturel, répondant ainsi à une demande urgente de la population.