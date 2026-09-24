Décès de Mohand Bouzerzour, l'auteur de « Tam3eit »

Hommage à mohand bouzerzour

La communauté kabyle est en deuil après le décès de Mohand Bouzerzour, figure emblématique de la musique berbère. L'auteur de « Tam3eit », décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans à l'hôpital de Sidi Aich, laisse derrière lui un héritage artistique riche et une carrière de 45 ans marquée par la passion et l'authenticité. Son départ est une perte significative pour la culture kabyle.

Une carrière jalonnée d'étapes

Mohand Bouzerzour, né à Seddouk, a débuté sa carrière après un séjour de trois ans en France. Sa première apparition publique a eu lieu lors du centenaire de l'insurrection de 1971 dans son village de Seddouk Oufella, marquant le lancement de sa carrière artistique avec la chanson « Seddouk Fellak Atsghanigh ». Cet événement a propulsé l'artiste sur la scène kabyle.

L'album « tam3eit » : un hommage à sa mère

En 1990, Mohand Bouzerzour, également enseignant de langue française, a sorti son premier album, intitulé « Tam3eit ». Cet album, composé de six chansons, reflète l'influence poétique de sa mère et explore des thèmes profonds et inspirants, faisant de cet album une référence dans la musique kabyle. Les paroles sont empreintes de sensibilité et de sagesse.

La création d'une chorale et l'émergence de louiza

En 1995, Mohand Bouzerzour s'est investi dans la formation musicale en fondant une chorale. Cette initiative a non seulement permis de diffuser sa musique, mais a également donné naissance à une talentueuse parolière : sa fille, Louiza. La chorale a joué un rôle crucial dans le développement de son œuvre et dans la transmission de son héritage.

Un répertoire musical riche

Au cours de sa carrière, Mohand Bouzerzour a enregistré quatre albums et un CD produit par sa chorale. Son répertoire musical aborde une variété de thèmes, allant de l'hommage à sa famille à la célébration de la culture berbère. Sa musique est caractérisée par des mélodies envoûtantes et des paroles poétiques qui touchent le cœur des auditeurs.

Réactions et souvenirs

Le décès de Mohand Bouzerzour a suscité de vives réactions au sein de la communauté kabyle. De nombreux artistes et fans ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour son œuvre. Son souvenir restera gravé dans les mémoires comme celui d'un artiste passionné, engagé et profondément attaché à ses racines. Ses chansons continueront de résonner et d'inspirer les générations futures.