Journée de sensibilisation au cancer du sein à Seddouk

Une initiative importante à seddouk

Le 20 octobre 2018, la commune de Seddouk a accueilli une journée de sensibilisation dédiée au cancer du sein. Organisée par l'association El Fedjr et Tadukli Ighil H’mama, en collaboration avec l'APC et l'EPSP de Seddouk, cette journée visait à informer et à sensibiliser les femmes sur cette maladie préoccupante. L'événement s'est déroulé dès le matin, à partir de 10h, à la maison de jeunes BERKANI Madjid.

Interventions médicales et vulgarisation

Plusieurs médecins ont pris la parole lors de cette journée, offrant des interventions riches et informatives. Le langage utilisé était simplifié et vulgarisé, rendant les informations accessibles à toutes les femmes présentes, quel que soit leur niveau d'alphabétisation. L'objectif était de transmettre des connaissances claires et précises sur le cancer du sein, depuis sa détection jusqu'aux traitements disponibles.

Un débat ouvert et constructif

Un débat animé et constructif a été organisé entre les professionnels de la santé et les participantes. Cette interaction a permis aux femmes de poser leurs questions, d'exprimer leurs inquiétudes et de recevoir des conseils personnalisés. Les médecins ont souligné l'importance d'une détection précoce et ont partagé des informations cruciales sur les facteurs de risque et les mesures préventives.

Conseils préventifs et informations scientifiques

Les participantes à cette journée ont reçu de nombreux conseils préventifs et une information scientifique rigoureuse sur le cancer du sein. Elles ont pu découvrir les différentes formes de la maladie, les méthodes de dépistage disponibles et les comportements à adopter pour réduire les risques. L’accent a été mis sur l’importance de l’auto-palpation et des examens médicaux réguliers.

Un moment de convivialité et de partage

Un déjeuner convivial a été offert aux participantes, créant une atmosphère chaleureuse et propice aux échanges. La journée s'est conclue par une visite au mausolée le Cheikh Ahaddad à Seddouk Oufella, un lieu emblématique de la région, renforçant le sentiment de communauté et de solidarité.

L'importance de la sensibilisation continue

Cette journée de sensibilisation au cancer du sein à Seddouk est une initiative louable qui témoigne de l'engagement des associations locales et des autorités. Il est essentiel de poursuivre ces efforts pour informer et sensibiliser la population, et ainsi contribuer à la lutte contre cette maladie. La prévention reste la clé pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des femmes atteintes.