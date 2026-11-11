Contexte de l'incident

L'éditeur Koukou Éditions a réagi à un incident survenu lors du Salon International du Livre d'Alger (SILA) en 2018. Un communiqué a été publié mercredi dernier, relatant une tentative de saisie de deux ouvrages par des individus se présentant comme membres de la commission de lecture du ministère de la Culture. L'incident a suscité une vive réaction de la part de la maison d'édition, qui dénonce une tentative de censure.

Description de l'événement

Selon le communiqué de Koukou Éditions, le mardi 30 octobre vers 18 heures, cinq individus en costume sont arrivés au stand de l'éditeur (pavillon central, stand N° D 31) lors du SILA 2018. Ils se sont présentés comme faisant partie de la commission de lecture du ministère et ont tenté de saisir deux ouvrages spécifiques. Cet incident a été rapporté par BejaiaNews.

Les ouvrages concernés

Les deux ouvrages visés par cette tentative de saisie étaient : « Les derniers jours de Muhammad, enquête sur la mort mystérieuse du Prophète » de l'universitaire tunisienne Hela OUARDI, et « Démoctature, des événements d’octobre 88 au 4e mandat » (en arabe) de l'avocat algérien Mokrane AÏT-LARBI. Ces livres abordent des sujets sensibles et ont été légalement édités en Algérie.

La réaction de koukou éditions

Koukou Éditions, par le biais de son directeur, a fermement condamné cette tentative de saisie. L'éditeur considère cet acte comme une violation de la loi fondamentale et une tentative de censure. Il réaffirme sa détermination à défendre ses droits d'éditeur et les libertés de citoyen, en utilisant tous les moyens légaux à sa disposition.

Implications et accusations

Au-delà du débat légitime que soulèvent ces ouvrages, Koukou Éditions dénonce une tentative de censure et une usurpation des prérogatives des magistrats par des bureaucrates. L'incident soulève des questions importantes sur la liberté d'expression et la protection des droits d'auteur en Algérie et met en lumière la tension entre l'État et les éditeurs indépendants.

Conséquences potentielles et perspectives

L'éditeur a indiqué qu'il est prêt à défendre ses droits en justice. L'incident de la SILA 2018 a mis en évidence la fragilité de la liberté d'expression et la nécessité de protéger l'indépendance des éditeurs. La réaction du public et des organisations de défense des droits de l'homme sera cruciale pour l'avenir de la liberté de la presse et de l'édition en Algérie. L'incident a été rapporté par Nazim pour BejaiaNews.