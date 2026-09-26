Contexte de la supercoupe d'algérie 2015

La finale de la Supercoupe d'Algérie 2015, opposant l'ES Sétif, champion d'Algérie en titre, au MO Béjaia, vainqueur de la Coupe d'Algérie, était initialement prévue le 1er novembre à Constantine. Cependant, cette rencontre a été entachée par l'opposition des supporters du MO Béjaia, qui ont menacé de boycotter le match en raison de tensions avec les supporters du CS Constantine, équipe évoluant également à Constantine et membre de la Ligue 1.

Malgré ces menaces de boycott, le bureau fédéral de la Fédération Algérienne de Football (FAF) a confirmé la tenue de la finale à Constantine. Une communication officielle a été diffusée, indiquant que les préparatifs avançaient normalement et que le match aurait bien lieu comme prévu. La FAF a été informée de l'état d'avancement des préparatifs, signalant une volonté de maintenir l'événement malgré les difficultés.

Motivations du boycott des supporters du mob

Les supporters du MO Béjaia justifient leur appel au boycott par des relations tumultueuses avec les supporters du CS Constantine. Des incidents passés et des rivalités ont créé un climat de méfiance et de tension. Ils souhaitent que la finale soit délocalisée vers le stade du 5-juillet à Alger, considéré comme un lieu plus neutre et sécurisé pour le match.

L'importance de la supercoupe d'algérie

La Supercoupe d'Algérie est un match important dans le calendrier footballistique algérien. Elle met en opposition les champions de la saison précédente, à savoir le champion de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe d'Algérie. La victoire dans cette rencontre permet à l'équipe de décrocher un titre supplémentaire et de consolider sa position de force dans le football algérien.

Préparatifs et sécurité pour la finale

Les autorités compétentes et les organisateurs ont pris des mesures pour assurer la sécurité des joueurs, des officiels et des spectateurs lors de la finale. Bien que les supporters du MOB aient exprimé leur mécontentement, les forces de l'ordre seront mobilisées pour prévenir tout incident et garantir le bon déroulement du match à Constantine. La FAF surveille attentivement la situation.

Actualités connexes et réactions en ligne

Parallèlement à cette situation, d'autres actualités sportives ont été relayées, notamment la tentative de qualification du MO Béjaia en Ligue des champions d'Afrique face au Zamalek. Des commentaires en ligne, dont certains datant de 2016, témoignent de l'intérêt et de l'engagement des supporters algériens envers leur équipe et le football national. La discussion en ligne illustre la passion et l'émotion suscitées par ces événements sportifs.