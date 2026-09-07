Tazmalt : un événement convoité

Une rencontre de proximité entre les encadreurs administratifs de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) s'est tenue à Tazmalt, le 31 octobre 2018. L'événement, organisé par l'association socio-culturelle humanitaire « Liberté » en collaboration avec le comité des supporters locaux, a attiré un public nombreux malgré un espace restreint dans la maison de jeunes. La rencontre rendait hommage aux anciens joueurs et au défunt supporter Mokrani.

La présence de figures emblématiques

L'événement a été enrichi par la présence de figures emblématiques du football kabyle, notamment l'ancien joueur Iboud Mouloud et son coéquipier Goumeziane. Le président de l'APC et les présidents des associations « Liberté » et « Tifthilt Ilamziyen » étaient également présents, témoignant de l'importance de cette rencontre pour la communauté locale et le club.

Appel à la patience et à la solidarité

Le porte-parole du club a lancé un appel à la patience et à la sérénité auprès des supporters. Il a souligné que des résultats probants ne viendraient qu'avec le temps, sous condition d'un environnement favorable et d'efforts conjugués de tous. La solidarité a été présentée comme un élément clé pour la réussite du club.

Présentation du projet ambitieux de la jsk

Le vice-président a ensuite dévoilé les contours d'un projet de grande envergure inscrit au programme de la direction. L'équipe administrative se montre convaincue de sa réussite et souhaite impliquer les supporters dans sa mise en œuvre. Ce projet représente une nouvelle étape dans le développement du club et vise à renforcer sa position dans le paysage sportif kabyle.

L'état d'avancement des travaux du nouveau stade

Interrogé sur la disponibilité du nouveau stade, Iboud Mouloud a déclaré que l’avancement des travaux ne permet pas d'envisager une inauguration pour l'année en cours. Il exprime l'espoir que le stade puisse être mis en service l'année suivante, une nouvelle attendue avec impatience par les supporters de la JSK.

La question de la dénomination du stade

La question de la dénomination du stade au nom du chanteur Matoub Lounes a également été abordée. Le porte-parole a précisé que l'infrastructure étant considérée comme un patrimoine de la wilaya, la décision d’attribuer ce nom relève de l’administration de la JSK n’est pas de son ressort, conformément à la loi.