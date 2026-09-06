Nouvelle secousse de magnitude 3.1 enregistrée à Béjaia

Actualité sismique à béjaia

Une nouvelle secousse tellurique a été ressentie à Béjaia aujourd'hui, le 6 octobre, à 17h05. L'épicentre a été localisé à seulement 7 kilomètres à l'Est de la localité d'Aokas, située dans la wilaya de Béjaia. Cet événement s'inscrit dans une séquence sismique récente affectant la région, suscitant l'inquiétude parmi les habitants. Les autorités locales surveillent attentivement la situation et appellent au calme.

Magnitude et localisation de la secousse

La magnitude de cette secousse est de 3.1 sur l'échelle de Richter. Sa proximité avec la commune d'Aokas, à seulement 7 kilomètres, explique probablement sa perception plus forte. La localisation précise de l'épicentre est un élément crucial pour l'analyse des risques sismiques et la compréhension des mouvements tectoniques en cours dans la région de Béjaia.

Contexte des séismes récents

Il est important de noter que cet événement est le second tremblement de terre survenu dans la wilaya de Béjaia en seulement 96 heures. Le précédent, survenu le mercredi dernier, avait enregistré une magnitude de 3.0 et avait été localisé à 13 kilomètres au Nord-Est de la ville de Béjaia. Cette succession de secousses suggère une activité sismique accrue dans la zone.

Impact sur la population

Bien que la magnitude de ces séismes soit relativement modeste, leur proximité avec les zones habitées peut engendrer de l'anxiété et de l'inquiétude. Il est conseillé aux habitants de rester informés de l'évolution de la situation et de suivre les consignes de sécurité en cas de nouvelles secousses. La réactivité des services de secours est également primordiale pour assurer la protection de la population.

Informations techniques

Date: 6 octobre

Heure: 17h05

Magnitude: 3.1

Distance de l'épicentre à Aokas: 7 kilomètres

Distance du précédent séisme à Béjaia: 13 kilomètres

Cette information a été rapportée par Nazim, le 6 octobre 2018, sur BejaiaNews. Il est important de consulter des sources fiables et officielles pour obtenir des informations précises sur les événements sismiques. La vigilance et la diffusion d'informations vérifiées sont essentielles pour une meilleure gestion des risques et une prise de conscience collective.