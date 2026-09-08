Interdiction d'une conférence sur les droits de l'homme à Béjaia

Contexte de l'interdiction

La LADDH (Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme) a vu son autorisation pour organiser une conférence à Béjaia révoquée par les services de la wilaya. L'événement était prévu dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la Proclamation de la Charte Universelle des Droits de l'Homme, une date importante pour la défense des libertés fondamentales. Cette interdiction survient dans un contexte de tensions persistantes concernant la liberté d'expression et de réunion en Algérie.

Motifs de l'interdiction

Selon Hocine Boumedjane, représentant de la LADDH, aucune justification n'a été fournie pour cette interdiction. Cette absence de motif, selon lui, illustre le manque de changement du régime algérien, malgré la ratification par l'Algérie de nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'absence d'explication rend la situation d'autant plus préoccupante.

Réaction de la laddh

Le CDDH (Comité de Défense des Droits de l'Homme) a vivement dénoncé cette pratique jugée inacceptable et qualifiée de violation des droits humains. L'organisation condamne fermement toute restriction à la liberté de réunion, de manifestations et d'expression. La LADDH considère cette interdiction comme une tentative de museler les voix critiques et de limiter l'espace public pour les débats sur les droits fondamentaux.

Implications pour la liberté d'expression

L'interdiction de cette conférence soulève des inquiétudes quant à l'état de la liberté d'expression en Algérie. Elle entre en contradiction avec les engagements internationaux du pays en matière de protection des droits humains. La LADDH insiste sur le fait que la liberté de réunion et d'expression sont des piliers essentiels d'une société démocratique et qu'elles doivent être garanties à tous les citoyens.

La charte universelle des droits de l'homme

La conférence était organisée pour commémorer le 70e anniversaire de la Charte Universelle des Droits de l'Homme, adoptée en 1948. Cette charte fondamentale proclame les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou d'origine. Son respect est crucial pour assurer un monde plus juste et équitable.

Contexte algérien et défis actuels

L'Algérie a ratifié de nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l'homme, mais la mise en œuvre effective de ces engagements reste un défi. La LADDH et d'autres organisations de défense des droits humains continuent de documenter les violations et de plaider pour des réformes institutionnelles. L'interdiction de cette conférence témoigne de la persistance de certaines pratiques restrictives et de la nécessité d'un dialogue constructif entre le gouvernement et la société civile.