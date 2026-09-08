Contexte de la crise à l'université de béjaïa

Les étudiants de l'université de Béjaïa accusent le recteur d'être responsable d'une éventuelle détérioration de la situation. Cette accusation intervient suite à un appel au dialogue tardif de la part du premier responsable de l'administration rectorale. La Coordination Locale des Étudiants (CLE) a répondu à cette invitation en soulignant la nécessité d'une atmosphère sereine et transparente, mettant fin à la campagne de désinformation menée selon eux.

Revendications principales des étudiants

La CLE a réaffirmé ses trois revendications centrales : la réintégration des étudiants exclus de la résidence Berchiche, la réhabilitation des candidats au master, et la levée de toutes restrictions à l'exercice politique au sein de l'université. Ils se disent disposés à dialoguer, mais conditionnellement à l'absence de climat de terreur, de menaces et d'intimidation.

L'accusation de pratiques dépassées

Les étudiants dénoncent l'utilisation de méthodes jugées obsolètes par le recteur. L'assemblée générale (AG) prévue hier à la résidence Irayahen a été empêchée par les forces de sécurité. Ils soulignent que le mouvement de grève se poursuit malgré la campagne médiatique visant à les discréditer en les accusant de vouloir provoquer une dégradation.

Manque de dialogue et responsabilité du recteur

Selon la CLE, le recteur a refusé une demande d'audience dès le premier jour du mouvement, ce qui démontre un manque de volonté de dialogue. Ils estiment qu'il doit assumer seul les conséquences de ses actions et qu'il est responsable d'une éventuelle dégradation de la situation, une dégradation qu'ils pensent qu'il espère secrètement.

Réaction à la campagne médiatique

Les étudiants déplorent ce qu'ils considèrent comme une campagne de lynchage médiatique visant à les présenter comme partisans d'une dégradation. Ils insistent sur le fait qu'ils ont exprimé des revendications légitimes et qu'ils sont ouverts au dialogue dans des conditions acceptables. La CLE souligne la nécessité d'un débat constructif et transparent.

Prochaines étapes et perspectives

Le mouvement étudiant se poursuit et la CLE maintient sa position ferme face à l'administration rectorale. Ils appellent à une résolution rapide du conflit, en mettant en avant l'importance du dialogue et du respect des droits des étudiants. L'avenir de l'université de Béjaïa dépend de la capacité des parties à trouver un terrain d'entente et à mettre fin à cette crise.