Alaska Airlines a mis à jour son programme de fidélité Atmos Rewards, offrant désormais une politique exceptionnellement généreuse pour les nourrissons voyageant sur les vols long-courriers. Cette modification, rapportée par One Mile At A Time, élimine les frais habituels de 10 % du prix du billet adulte pour les vols internationaux.

Nouvelle politique pour les vols long-courriers

Les nourrissons, définis comme des passagers de moins de 2 ans au moment du voyage, et qui ne nécessitent pas leur propre siège, ne seront désormais facturés que des taxes et frais gouvernementaux lors de l'émission du billet d'accès. Cette règle s'applique aux vols long-courriers opérés par Alaska Airlines ou par ses partenaires, tels que British Airways, Japan Airlines, American Airlines, Icelandair et Starlux.

Ancien système de facturation

Avant cette mise à jour, les nourrissons étaient facturés 10 % du prix du billet adulte pour les vols internationaux, ce qui pouvait représenter des coûts importants, notamment pour les vols en classe affaires long-courriers. Par exemple, un vol Aer Lingus en classe affaires vers l'Irlande pouvait coûter 45 000 points Atmos Rewards, avec des taxes et frais pour l'adulte d'environ 50 dollars. Le nourrisson, cependant, devait payer 3 000 dollars de frais supplémentaires.

Avantages de la nouvelle politique

Cette nouvelle politique fait d'Atmos Rewards le programme de fidélité offrant les frais les plus avantageux pour les nourrissons voyageant sur les vols long-courriers. Les frais sont limités aux taxes et frais gouvernementaux, qui sont généralement très faibles.