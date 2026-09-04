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En 2025, American Airlines a amélioré son offre à l’avant de l’avion avec le lancement de ses nouvelles suites Flagship de luxe. Dotées de portes de confidentialité coulissantes, de lits plats et de technologies mises à jour, ces nouveaux sièges de classe affaires étaient les plus beaux proposés par American.

Première installation sur un avion existant

Cette semaine, American a introduit son nouveau produit Flagship sur un Boeing 777-300ER, son plus grand appareil. Il est temps de réserver : les meilleurs tarifs pour les vols de vacances, les breaks printaniers et estivaux en 2026-27

Il s’agit de la première fois qu’American installe ces suites sur l’un de ses avions existants ; jusqu’à présent, elles n’apparaissaient que sur les nouveaux avions.

Au cours de l’année prochaine, AA prévoit de rénover tous ses plus grands 777, avec plus de sièges premium et un meilleur confort en classe économique. De plus, il y a une nouvelle esthétique dans la cabine – comme le logo américain élégant qui accueille les passagers à bord.

Il s’agit d’une mise à niveau majeure pour un avion que American utilise pour des vols vers certaines de ses principales destinations internationales. Avant que ce 777 ne redémarreraisse, j’ai eu l’occasion de monter à bord et de tester moi-même les nouveaux aménagements.

Aménagements du Boeing 777-300ER

Flagship First : Aucun (anciennement : 8)

Classe affaires : 70 suites, dont 8 suites Flagship Suites Preferred plus grandes (anciennement : 52 modules plats)

Économie premium : 44 sièges inclinables (anciennement : 28)

Classe principale supplémentaire : 30 sièges avec plus d’espace pour les jambes (anciennement : 28)

Classe principale : 186 sièges (anciennement : 188)

Les suites Flagship sur le 777-300ER d’American : ce qu’il faut savoir

Les suites Flagship sur ce 777 sont essentiellement le même produit de classe affaires que American a lancé l’année dernière sur les nouveaux Boeing 787-9 Dreamliners et Airbus A321XLR. Les suites sont disposées en configuration 1-2-1. En plus du siège plat et des portes de confidentialité, les passagers ont plusieurs options de rangement, une lampe, plusieurs prises électriques et une recharge sans fil pour les téléphones. Il y a également un plateau pour les cocktails, une lampe et une lampe de lecture à l’intérieur de la suite.

Les suites Flagship Preferred offrent encore plus d’espace. Vous pouvez payer un supplément pour une version plus spacieuse des suites Flagship – que American appelle ses « Flagship Suite Preferred ». Ce siège de niveau supérieur a été introduit l’année dernière sur le transporteur sur son Boeing 787. American affirme que ce siège a 19 % de plus d’espace pour le lit et 42 % de plus de « zone de vie » à l’intérieur.