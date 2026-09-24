Cette été, le nombre de vols annulés par les compagnies aériennes américaines a augmenté d'environ 15 % par rapport à l'année précédente, selon les données de FlightAware.

Les causes des perturbations

Plusieurs facteurs expliquent ces annulations : des tempêtes hivernales en janvier, des travaux de construction sur les pistes d’atterrissage dans des aéroports clés comme San Francisco (SFO), des embouteillages et des retards liés au contrôle aérien, ainsi que les fortes pluies estivales.

Les aéroports les plus touchés

Voici les aéroports ayant connu le plus grand nombre de vols annulés cet été :

LaGuardia Airport (LGA) : 6,5 %

Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) : 5,8 %

John F. Kennedy International Airport (JFK) : 4,2 %

Boston Logan International Airport (BOS) : 3,8 %

Newark Liberty International Airport (EWR) : 3,7 %

Les trois principaux hubs de la région de New York se sont classés parmi les aéroports les plus touchés des États-Unis.

Les retards d'un quart

Environ un quart des départs ont été retardés à travers le pays entre le week-end du Memorial Day et le week-end du Labor Day.

Les aéroports avec les meilleurs taux de ponctualité

Nashville International Airport (BNA) a enregistré le taux de ponctualité le plus élevé, suivi de Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI), San Diego International Airport (SAN), Dallas Fort Worth International Airport (DFW) et San Francisco International Airport (SFO).