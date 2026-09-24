L'arrivée à destination peut être déçue par une longue attente à la réception des voitures de location. Un statut Avis President's Club peut considérablement atténuer cette expérience, et il est désormais accessible gratuitement via la carte Citi® / AAdvantage® Executive World Legend Mastercard®.

Avantages du statut Avis President's Club

Le statut Avis President's Club, le plus haut niveau publié dans le programme de fidélité Avis Preferred, offre des avantages conçus pour accélérer et simplifier vos locations. Il s'appuie sur les avantages existants du programme Avis Preferred, tels que le service accéléré permettant aux membres de passer directement à leur voiture (dans la plupart des endroits).

Ce statut inclut des avantages supplémentaires, notamment une mise à niveau gratuite vers une voiture de taille supérieure (sous réserve de disponibilité), une voiture garantie jusqu'à la taille complète avec une réservation confirmée au moins 24 heures à l'avance et un numéro de téléphone d'assistance dédié.

Inscription

L'inscription se fait via votre compte AAdvantage. Connectez-vous à votre compte AAdvantage, sélectionnez l'onglet « Récompensesraquo;, puis « Lien de partenariatraquo; et connectez votre compte Avis Preferred. L'offre est valable jusqu'au 31 août 2028.