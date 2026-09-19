Le Bank of America Travel Center, récemment renouvelé en juillet 2026 grâce à la technologie Rocket Travel par Agoda, offre aux porteurs de cartes éligibles la possibilité de réserver des vols, des hôtels, des voitures de location et des activités.

Fonctionnalités et Accès

Ce portail propose désormais une sélection élargie d'hôtels, de vols et de locations de voitures, ainsi que des outils de recherche et de filtrage améliorés. Les clients peuvent également combiner leurs récompenses avec un paiement par carte de crédit ou de débit.

Cartes éligibles

L'accès et les options de réservation varient en fonction de la carte Bank of America détenue par le client. Voici un aperçu des cartes ayant accès au portail : Bank of America® Premium Rewards® credit card, Bank of America® Premium Rewards® Elite Credit Card, Bank of America® Travel Rewards credit card, Bank of America® Customized Cash Rewards credit card, Bank of America® Unlimited Cash Rewards credit card.

Pour réserver un vol, il suffit d'entrer l'origine, la destination, les dates de voyage et le nombre de voyageurs. Le portail prend en charge les recherches aller-retour et multi-destinations, et permet de comparer les vols de plus de 170 compagnies aériennes.