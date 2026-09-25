Bilt élargit son partenariat avec Amtrak Guest Rewards

Bilt a ajouté son 26e partenaire de transfert – et son premier partenaire ferroviaire – sous la forme d’Amtrak Guest Rewards. À partir du 23 septembre, les membres de Bilt pourront transférer des points vers Amtrak à un taux de 2:1 via le site Web ou l’application Bilt. Cela signifie que pour chaque 1000 points Bilt transférés vers Amtrak, vous obtiendrez 500 points Amtrak.

Transfert de points et valeur

Après avoir lié votre compte Amtrak Guest Rewards à votre compte Bilt, les membres peuvent transférer des points vers Amtrak par incréments de 1000 points Bilt, avec un minimum de 1000 points Bilt par transfert. Bilt affirme que les transferts se feront presque instantanément. Selon l’évaluation de TPG de septembre 2026, 1000 points Bilt valent 22 $, soit environ 13 points Amtrak après transfert. Bien que le transfert vers d’autres partenaires comme World of Hyatt, Alaska Airlines Atmos Rewards et Air Canada Aeroplan puisse offrir une meilleure valeur, le transfert vers Amtrak est utile, surtout pour compléter un compte Amtrak Guest Rewards.

Utilisation des points Amtrak

Les points Amtrak peuvent être utilisés pour voyager vers plus de 500 destinations dans 46 États et certaines parties du Canada, y compris les trajets entre Washington, D.C., Philadelphie, New York et Boston le long du corridor du Nord-Est. Ils couvrent également plus de 40 autres itinéraires ferroviaires à travers les États-Unis, notamment certains itinéraires de longue distance magnifiques. Les points Amtrak expirent après 24 mois sans activité d’acquisition ou de dépense.