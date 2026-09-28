Index ▼ Nouvelle carte et programme de fidélité

Carnival Cruise Line a entièrement réformé son programme de fidélité, privilégiant les clients dépensant beaucoup plutôt que les croisiéristes fréquents et supprimant le statut de fidélité à vie. La nouvelle carte Carnival Rewards™Mastercard®, émise par Barclays Bank, est le meilleur moyen de progresser dans les niveaux de fidélité et de gagner plus de avantages à bord et de cadeaux gratuits.

Nouvelle carte et programme de fidélité

Les porteurs de carte peuvent également gagner des points échangeables contre des achats Carnival, des dépôts et réservations de croisière aux achats à bord, tels que les boissons, les forfaits Wi-Fi et les excursions à terre.

Bien que la carte offre une combinaison d'absence de frais annuels, d'acquisition de statut et de récompenses spécifiques à Carnival, elle peut être séduisante pour les clients dévoués. Cependant, pour ceux qui ne naviguent pas régulièrement avec Carnival, une carte de récompenses de voyage flexible offrira probablement plus de valeur.

La carte Carnival Rewards Mastercard remplace la Carnival World Mastercard comme seule carte de crédit co-brandée de Carnival Cruise Line. Les anciens porteurs de carte recevront automatiquement une nouvelle carte, avec les points précédemment gagnés transférés à un taux de 1 :1 vers le nouveau programme. Les nouveaux demandeurs peuvent gagner 50000 points Carnival Rewards après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 90 premiers jours. La carte n'a pas de frais annuels et n'est disponible que pour les résidents des États-Unis.