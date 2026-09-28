Des centaines de vols ont été annulés lundi suite à une panne du système de communication de l'Administration Fédérale de l'Aviation (FAA), perturbant le trafic aérien pendant des heures. À 18h00, heure de l'Est, les compagnies aériennes avaient annulé environ 1 000 vols à travers le pays.

L'Aéroport de Newark Liberty International (EWR) le Plus Touché

Parmi eux, plus de la moitié des départs prévus lundi pour l'aéroport international de Newark Liberty (EWR) ont été annulés, cet aéroport étant de loin le plus touché. Presque tous les principaux hubs de la région nord-est animée ont également connu des difficultés persistantes.

Les plus grandes compagnies aériennes américaines ont émis des dérogations de voyage permettant aux voyageurs affectés par ces perturbations de modifier leur itinéraire. Des perturbations pourraient également se prolonger jusqu'à mardi, alors que les compagnies aériennes s'efforcent de remettre leurs opérations sur les rails.

Les Causes de la Panne

Les problèmes de lundi étaient dus à une panne d'un système de communication essentiel de la FAA à Philadelphie. Pour aggraver la situation, un travailleur ferroviaire a accidentellement coupé une ligne de fibre optique qui fournit des télécommunications essentielles aux systèmes de contrôle aérien du pays, selon le secrétaire aux Transports, Sean Duffy. Cette ligne a été réparée en début de soirée, mais des retards et des annulations persistants étaient attendus, a déclaré Duffy.

Impact sur les Aéroports

Les aéroports de Newark et de Philadelphie International (PHL) ont été les plus durement touchés. En plus de centaines d'annulations à Newark, PHL a vu environ un cinquième de tous les départs fermés en début de soirée – et ce nombre était encore en augmentation. D'autres hubs ont également ressenti les effets. À un moment donné lundi après-midi, la FAA avait émis des arrêts au sol pour les trois principaux hubs de la région de New York, ainsi que pour l'aéroport international de Boston Logan (BOS) et d'autres.

Réponse des Compagnies Aériennes

United Airlines, qui exploite un hub majeur à Newark, a été plus touchée que toute autre compagnie. La compagnie aérienne comptait plus de 350 annulations à la soirée de lundi. Ce nombre pourrait augmenter alors que la compagnie travaille à remettre les avions et les équipages à leur place. « Nous savons que cette panne est une perturbation importante pour nos clients », a déclaré United dans un communiqué à TPG. « Une fois résolue, nous travaillerons à les acheminer en toute sécurité vers leurs destinations. »

Dérogations de Voyage et Conseils aux Voyageurs

United et plusieurs des plus grandes compagnies aériennes américaines ont émis des dérogations de voyage flexibles. La plupart couvrent Newark et Philadelphie. En fonction de la compagnie aérienne et de l'itinéraire, les voyageurs affectés peuvent être en mesure de re-booker, de reprogrammer leur voyage ou de partir d'un aéroport différent dans la région.

Voici un aperçu rapide des avis actuellement en vigueur :

United

American Airlines

Delta Air Lines

Southwest Airlines

Droits des Voyageurs en Cas d'Annulation

Même si ces annulations et retards de vols sont généralement hors du contrôle des compagnies aériennes, les règles fédérales de remboursement restent en vigueur. Selon la politique du département américain des transports, vous avez droit à un remboursement lorsque votre vol est annulé ou significativement retardé – quelle que soit la raison – si vous choisissez de ne pas voler.