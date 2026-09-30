Comment accumuler les miles American Airlines AAdvantage

American Airlines AAdvantage est la devise aérienne que je dédommage le plus souvent. Après tout, il existe d’excellents ‘sweet spots’ AAdvantage et le programme AAdvantage dispose de politiques de révocation de récompenses conviviales pour les clients. Mais pour dédommager beaucoup de miles AAdvantage chaque année, je dois gagner une quantité importante de miles AAdvantage. Voici donc ce que vous devez savoir sur l’acquisition de miles American.

Types de miles American

Vous apprendrez qu’il existe de nombreuses façons d’acquérir des miles AAdvantage. Mais il existe deux types différents de miles American que vous pouvez acquérir : des miles de base et des miles bonus.

Acquérir des miles en volant

Vous pouvez gagner des miles AAdvantage American Airlines sur des vols payés avec la compagnie aérienne et ses partenaires lorsque vous indiquez votre numéro de fidélité AAdvantage lors de votre réservation. Cependant, la façon dont vous gagnez des miles American dépendra de la compagnie aérienne qui commercialise le vol (c’est-à-dire qui le vend). La compagnie aérienne commercialisatrice est souvent différente de la compagnie aérienne qui exploite le vol ; c’est celle indiquée par votre numéro de vol. Par exemple, le 10 octobre, AA175 est exploité et commercialisé par American Airlines, tandis que JL7013 est le même vol commercialisé par Japan Airlines.

Taux d’acquisition de miles

Sur les vols commercialisés par American Airlines, vous gagnerez 5 miles de base par dollar dépensé sur le prix du billet, à l’exception des taxes et frais gouvernementaux, si vous n’avez pas de statut AAdvantage. Les membres AAdvantage disposent des taux suivants :

AAdvantage Gold : 7 miles de base par dollar dépensé

AAdvantage Platinum : 8 miles de base par dollar dépensé

AAdvantage Platinum Pro : 9 miles de base par dollar dépensé

AAdvantage Executive Platinum : 11 miles de base par dollar dépensé

Cela signifie qu’un membre sans statut gagnera 1 250 miles de base pour un vol de 250 dollars, un membre AAdvantage Gold gagnera 1 750 miles de base, un membre AAdvantage Platinum gagnera 2 000 miles de base, un membre AAdvantage Platinum Pro gagnera 2 250 miles de base et un membre AAdvantage Executive Platinum gagnera 2 750 miles de base.

Acquérir des miles sur les vols des partenaires

American Airlines AAdvantage travaille en étroite collaboration avec plusieurs compagnies aériennes — Aer Lingus, British Airways, Fiji Airways, Iberia, JetSmart et Oman Air — de sorte que vous gagnez des miles.